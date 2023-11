Cursor, l’editor de codi font que usa l’IA com a assistent

IA, Intel·ligència artificial (Markus Spiske / Unsplash)

No hi ha cap dubte que la intel·ligència artificial està revolucionant pràcticament tots els sectors productius a tots els nivells, i més que veurem en el futur, però el més afectat és el de la mateixa tecnologia, que converteix la IA en una realitat i, alhora, es beneficia d’ella. I, dins d’aquest sector tecnològic, la disciplina de la programació està especialment subjecta als canvis que puguin desprendre’s de la introducció d’assistents de IA.

Un bon exemple d’això és Cursor, un nou editor de codi font que s’ajuda de la IA per a permetre al desenvolupador abstreure’s de la part més tediosa i repetitiva de la tasca de programar, per a automatitzar part del desenvolupament mitjançant codi generat de manera automàtica per la intel·ligència artificial.

Per a això, utilitza el model GPT d’OpenAI, en el qual es basa el conegut bot ChatGPT. De Cursor hi ha tres versions: una gratuïta, que permet cinquanta consultes a GPT-4 amb una velocitat de resultat lenta i dues-centes mensuals a GPT-3.5, una de 20 dòlars mensuals que dona consultes il·limitades a GPT-3.5 i a GPT-4 en mode lent més cinc-centes consultes a GPT-4 en mode de resposta ràpida, i una altra que per 40 dòlars mensuals ens ofereix barra lliure d’ús dels diferents models GPT.

Les funcionalitats que aquest editor de codi ofereix als programadors mitjançant intel·ligència artificial passen per la millora del codi ja desenvolupat, així com per la generació de codi font des de zero, partint d’una descripció en llenguatge natural del qual aquest codi ha de fer.

També, i sempre en llenguatge natural, podem sol·licitar-li coses a l’editor com en qualsevol altre bot com, per exemple, que repassi el codi de la nostra aplicació per a trobar possibles bugs, o bé que analitzi aspectes concrets o generals del nostre codi, i els comenti, com si converséssim amb un altre programador que l’estigués revisant.

De fet, les eines per a detectar i corregir errors en el codi semblen ser les que més han preocupat els desenvolupadors de Cursor, amb el que els programadors disposen de diverses al seu abast.

Una altra de les funcionalitats de la IA d’aquest editor de codi que els desenvolupadors trobaran més interessants és l’anàlisi de llibreries externes, que els proporcionarà informació sobre com integrar-les en els seus projectes.

Cal assenyalar que el codi font generat mitjançant intel·ligències artificials està subjecte a una certa polèmica, ja que no és un codi optimitzat (el seu rendiment pot millorar si el repassa un programador humà per a optimitzar-lo), no està exempt de bugs, i la pràctica es troba subjecta també a la polèmica de si ajudarà el sector, o ve a suposar la reducció de la força laboral, substituïda en part pel desenvolupament automàtic de codi.

De moment, els analistes del mercat laboral del sector de la tecnologia, apunten que l’ús de IA per a la generació automàtica de codi és una eina que pot permetre l’accés a la programació de persones inicialment alienes a aquesta professió, i això pot ajudar a pal·liar l’escassetat de personal que pateix aquest sector, com una eina low code més. No obstant això, és massa aviat per a rebatre o confirmar aquesta afirmació.





Per Tecnonews