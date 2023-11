Dissabte amb doblet de concerts al VIII Cicle de música Cambra Romànica

Cartell del cicle de música Cambra Romànica (Amics Cambra Romànica)

Aquest dissabte, dia 18 de novembre, tindran lloc dos concerts al cicle Cambra Romànica: a les 12 hores, a Sant Jaume de Ransol, a càrrec del Quartet Quatre Estacions i el Duo Belloch i, a les 17 hores, a Sant Pere del Tarter, amb el Quintet Vents d’Andorra de protagonista. Els dos primers grups són els joves guanyadors, ex-aequo del Concurs Internacional Cambra Romànica.

Els joves de Granollers del quartet de corda, interpretaran obres de Le Chevalier de Saint-George, un compositor injustament desconegut, Schubert un clàssic de les melodies romàntiques i un dels quartets milanesos de Mozart. El Duo Belloch, format per dues germanes franceses interpretaran al violí i la flauta, diverses peces de Bach, Albinoni, Fauré, Mozart, Xostakóvitx…

A la tarda, el Quintet Vents d’Andorra oferirà un singular concert de música de cambra arranjada per a instruments de vent, el fruit d’un intens treball on es combina l’experiència, la passió i el desig d’explorar el repertori del quintet de vent. Els seus cinc integrants, a la flauta, clarinet, fagot, saxo i trompeta, són tots ells reconeguts professors de l’Institut de Música d’Andorra la Vella i membres de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. Aquest concert suposarà un viatge d’emocions per a l’oient a través d’obres de diferents estils i èpoques contemporànies, clàssiques i modernes. Una experiència sens dubte inoblidable.

Els concerts són gratuïts, però cal reserva prèvia, que es fa a través de la pàgina web de l’associació (www.amicscambraromanica.ad).