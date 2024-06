Acord entre la Seu i la FAF per a l’ús del camp de futbol d’Alàs

Joan Barrera i Fèlix Álvarez formalitzant l’acord (FAF)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) han arribat a un acord per tal que equips de futbol de la Seu d’Urgell puguin fer ús del Camp Municipal d’Alàs, que des de fa més de quinze anys és gestionat per la FAF. L’anunci l’han fet públic el president de l’organisme andorrà, Fèlix Álvarez, i l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, en una trobada a la seu de la federació.

El nou conveni preveu que clubs de la capital de l’Alt Urgell puguin exercitar-se o competir a Alàs en aquelles hores en què no necessitin aquesta instal·lació els equips andorrans que habitualment venen a entrenar o a jugar a aquesta població. Joan Barrera ha recordat que una de les reivindicacions que els han tramès darrerament els equips de futbol de la ciutat és el dels problemes d’horaris per a poder dur a terme la seva activitat habitual, tenint en compte que només es disposa del Camp Municipal Emili Vicente i el camp annex de futbol 7.

Fins ara fa pocs anys aquestes instal·lacions només les feien servir l’EDFOR -que compta amb diversos equips de base- i La Seu FC, però les darreres temporades s’hi han afegit el Club Esportiu Ciutat La Seu i el Futbol Club Pirineus, cosa que ha complicat la coordinació perquè hi hagi espai per a tothom. En aquest context, el Servei Municipal d’Esports es va posar en contacte amb la FAF i d’aquesta manera n’ha sortit un acord que sigui òptim per a les dues parts. Joan Barrera ha agraït la predisposició de la Federació Andorrana per a arribar a aquesta entesa.

Barrera ha puntualitzat que segueixen treballant per tal d’aconseguir que a la Seu hi hagi un altre camp, però “no és fàcil perquè cal buscar el terreny, dissenyar el projecte i entrar-ho als pressupostos”. Per això, atesa aquesta dificultat, es van plantejar que a curt termini “un dels recursos possibles és el camp d’Alàs”. Aquest terreny està cedit per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc a la FAF, que se’n va fer càrrec l’any 2008 i el va modernitzar, precisament, per a disposar d’un altre camp i donar així cabuda als equips del Principat que el necessitin.





Coordinació per als horaris

Per aquest motiu, la presència d’equips de la Seu a Alàs serà en aquelles hores en què no hi ha clubs andorrans. Aquest ús compartit es coordinarà mitjançant l’elaboració de quadrants amb els quals tots i cadascun dels equips tinguin clar en quins horaris el poden fer servir.

L’actual camp d’Alàs es va inaugurar l’any 2008 després que la Federació Andorrana hi va invertir 90.000 euros per a instal·lar-hi gespa artificial i arranjar la grada i els vestidors. L’actuació va comptar amb el suport econòmic de la UEFA i la FIFA. D’aquesta manera es va posar al dia un terreny esportiu que en aquell moment estava en desús. El conveni d’utilització que en aquell moment van signar la FAF i l’Ajuntament d’Alàs i Cerc té una vigència de 25 anys.