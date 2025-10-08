Acord del Govern i els sindicats de la funció pública per a la millora salarial i la modernització de l’administració

El Govern i els representants sindicals de la funció pública han formalitzat aquest dimecres un acord que suposa una reforma profunda del sistema retributiu de l’Administració general i de justícia, amb l’objectiu “millorar-ne la competitivitat, impulsar la formació, afavorir la captació i retenció de talent i garantir una estructura salarial clara i justa. Avui assolim el que us mereixeu i que dona una resposta adequada a cada cos”.
Així ho ha posat en relleu el cap de Govern, Xavier Espot, després de signar l’acord amb els sindicats i durant la roda de premsa posterior que s’ha celebrat també amb la participació del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i amb l’assistència del secretari d’Estat, Marc Cornella, i dels representants sindicals. Xavier Espot ha ressaltat que “és un bon acord, que té un impacte molt important per a totes i tots els treballadors de la funció pública i que és fruit d’un diàleg sincer i constructiu”.
L’entesa, que s’ha assolit després de mesos de converses i reunions de treball, permet dibuixar una administració atractiva, eficient i justa: atractiva per a captar talent, eficient per a respondre als reptes del present, i justa per a reconèixer l’esforç i la dedicació dels seus professionals. En global, tal com ha detallat el cap de Govern, l’increment mitjà del salari base és del 10%.
“Amb aquest acord avui iniciem una nova etapa”, ha destacat el ministre Marc Rossell, el qual ha exposat que l’acord s’emmarca dins el procés de transformació i modernització de l’Administració “per a avançar cap a uns serveis públics més eficients, competitius i orientats al ciutadà”. Així, ha explicat que les millores s’han de comprendre des d’una perspectiva global, ja que s’emmarquen dins d’un procés més ampli de transformació de la Funció Pública. Aquest procés inclou el desplegament de l’avaluació de l’acompliment i la definició de la carrera professional horitzontal, dos instruments que han de permetre consolidar un model de política retributiva més just, transparent i basat en el mèrit, la motivació i les oportunitats de desenvolupament professional.
Entrant al detall de l’entesa, aquesta es desglossa en diverses accions. La primera té una afectació sobre el 100% del personal (2.695 persones) i s’estima en un import global de 13,5 milions d’euros, que es repartiran a través de diverses mesures pactades. Per una banda, s’actualitzen les taules salarials d’acord amb l’anàlisi realitzada per l’empresa especialitzada, amb la voluntat d’alinear les retribucions de la funció pública amb les de l’entorn i garantir una estructura més coherent, competitiva i adaptada a la realitat actual. Aquesta mesura, permetrà garantir l’atractiu dels llocs de treball de l’administració. A més, d’aquesta bossa global de diners, es reserven 700 mil euros que es destinaran a incrementar el valor del trienni que ja tinguin adquirits els funcionaris.
Finalment, també s’ha acordat una mesura específica per als funcionaris que s’han de jubilar obligatòriament des de gener de 2025 que podran rebre un percentatge màxim d’augment de fins al 10%. Totes aquestes mesures requeriran una modificació legislativa, que es presentarà a tràmit parlamentari aquesta tardor i amb l’objectiu de garantir l’equilibri pressupostari els increments s’aplicaran de manera proporcional en dos exercicis: 50% el 2026 i 50% el 2027. L’entesa també contempla que el Govern destini un import estimat d’1 milió d’euros per a harmonitzar els imports dels complements que perceben els membres dels cossos especials uniformats.
El segon bloc de mesures passa pel reconeixement de l’antiguitat de personal interí mitjançant el còmput de triennis o quinquennis. La mesura s’aplicarà al personal interí que hagi prestat serveis de manera continuada, sense interrupcions superiors a tres mesos, independentment dels canvis de lloc de treball. Aquesta mesura té un cost estimat de 2 milions d’euros.
A més, la nova política retributiva també incorpora l’avaluació de l’acompliment, amb l’objectiu de valorar la iniciativa, la participació en la millora dels serveis, el rendiment i l’assoliment d’objectius dels treballadors públics. En aquest sentit, cal recordar que el 9 d’octubre de 2024 es va aprovar el Reglament de l’avaluació de l’acompliment de l’Administració general (AvAc). Aquest nou sistema entrarà en funcionament l’any 2026. De forma paral·lela, i amb l’objectiu de reconèixer l’antiguitat dels funcionaris que no han gaudit d’avaluació de l’acompliment els darrers anys, es destinarà una partida de 3 milions d’euros per a un pagament únic i extraordinari en concepte de complement de productivitat. Aquesta mesura s’ha aprovat aquest mateix dimecres via decret al Consell de Ministres i es farà efectiva durant el 2025.
L’última de les mesures pactades és que el Govern mantindrà una partida pressupostària destinada a la formació de tots els cossos, i preveu una dotació addicional per a la realització d’un pla de formació específic per a les noves incorporacions, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat i la capacitació dels funcionaris.