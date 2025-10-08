La UE comença a desplegar, diumenge, el nou sistema de control de fronteres Entry Exit System

A partir d’aquest diumenge, 12 d’octubre, la Unió Europea (UE) començarà a desplegar un nou sistema de control de fronteres que regula les entrades i sortides de la UE, el Reglament Entry/Exit System (EES). Els països amb fronteres exteriors de l’espai Schengen, com França i Espanya, han de començar a aplicar aquest reglament en alguns dels seus punts fronterers. El mateix reglament eximeix d’aquests controls als andorrans i residents nacionals de la UE, la seva aplicació podria afectar les fronteres andorranes, si s’aplica de manera rigorosa.
Per aquest motiu, des del setembre de 2024 Andorra i Brussel·les negocien un acord específic per a modular-ne l’aplicació, un acord que també implica una negociació amb Espanya i França. La negociació de l’Acord sobre gestió de fronteres està força avançada i, segons les informacions obtingudes, es preveu el manteniment de l’operativa actual amb Andorra i, per tant, el Govern no preveu canvis significatius als punts fronterers respecte de la situació actual.
Sobre l’Entry Exit System
Amb el nou sistema, que té per objectiu modernitzar el control de fronteres i fer-lo més segur i eficient, s’implantarà una base de dades biomètrica que substituirà els tradicionals segells al passaport per un registre digital d’entrades i sortides dels viatgers que no són ciutadans de la UE ni de l’espai Schengen. Aquest registre permetrà a les autoritats europees calcular amb precisió els dies d’estada autoritzats (un màxim de 90 dins de cada període de 180 dies) i detectar automàticament qui excedeix el temps permès.
L’EES s’aplicarà a totes les persones procedents de països tercers, a excepció dels nacionals andorrans, tant si necessiten visat com si tenen entrada lliure. En canvi, els ciutadans de la UE, de l’espai Schengen o residents legals en un estat membre no estaran subjectes al nou sistema. El nou reglament europeu preveu un període de desplegament de sis mesos.