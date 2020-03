#trenquemlo! És el lema que Acció Feminista Andorra (AfA) ha escollit per a la campanya entorn del 8 de març, Dia internacional de la dona treballadora. La campanya consisteix en una desena de potents imatges en què diverses dones tenen el rostre encastat contra un vidre, “un vidre que no es veu, que oprimeix, però que no es nota, com el patriarcat”, segons ha explicat la secretària d’AfA, Aurora Baena.

Baena ha revelat que la idea de la campanya va sorgir després d’una visita a l’exposició Feminismes, que es va mostrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en què van conèixer el treball de diverses artistes, com Ana Mendieta, que van utilitzar el vidre com a metàfora de la pressió que el patriarcat exerceix sobre les dones. La fotògrafa Maricel Blanch ha ideat i realitzat les fotografies de forma altruista.

A partir de demà, dia 2 de març, cada dia es difondrà a les xarxes socials d’AfA (Twitter, Facebook i Instagram) un cartell amb una imatge i un missatge que conté dades oficials, sobre violència masclista, l’avortament, etcètera. A més, Baena ha convidat tothom a ser còmplice de la campanya: “Us animem a fer-vos fotos amb un vidre, notant sobre la pell aquest vidre del patriarcat, i difondre-les amb el hashtag #trenquemlo, i el missatge de denúncia que vulgueu”. “Aquest vidre existeix i el podem trencar”, ha insistit.

Una altra acció que ha preparat AfA és una performance “sobre com el patriarcat deixa les marques al cos”, a càrrec de la psicòloga i artterapeuta Yolanda Blanco”. L’activitat tindrà lloc a porta tancada, però el resultat es podrà veure el diumenge 8 de març a les 12 hores a La Fada Ignorant, on tindrà lloc un vermut feminista, obert a tothom. Durant el vermut tindrà lloc la representació d’un microteatre, Les molt il·lustres, de les actrius andorranes Elena Santiago i Txell Díaz. El duo va participar a la Jornada Dona i Joventut, organitzat per l’alumnat de Batxillerat de l’Escola Andorrana.

Diumenge a la tarda, a les 17.00 h, tindrà lloc la manifestació del 8M, organitzada conjuntament amb Stop Violències i l’Institut dels Drets Humans. La presidenta d’AfA, Antònia Escoda, ha recordat que “el 8M és una jornada reivindicativa, no de celebració; és una jornada de germanor”.