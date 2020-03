El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat per al pròxim dissabte 7 de març el 1r Open d’Escalada que tindrà lloc al búlder que hi ha ubicat al pavelló poliesportiu municipal.

La competició s’iniciarà a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 7 de la tarda. La final se celebrarà a dos quarts de vuit del vespre. Aquest 1r Open d’Escalada inclou les categories masculina i femenina de totes les edats (a partir de 8 anys).

Els i les practicants d’escalada que vulguin participar en aquest open hauran d’inscriure’s el mateix dia de la competició al mateix poliesportiu. La participació és gratuïta pels abonats i abonades al búlder, mentre que les persones que no ho estiguin hauran de pagar 5 euros per participar-hi.

La competició

Per la competició es prepararan blocs de totes les dificultats, identificats amb colors diferents segons el seu grau de nivell. En el moment de la inscripció, els participants rebran una targeta on podran anar apuntant tots els blocs que vagin completant. Al final de la jornada, es farà un recompte dels punts que hagi assolit cada participant i es disputarà una final per categoria.

D’altra banda, a partir del dimarts 3 de març fins el divendres 6, la part ampliada del búlder no es podrà utilitzar, degut a les tasques de manteniment, preparació i disseny del nous “blocs” que comportarà enretirar totes les preses actuals i substituir-les per altres de noves. Val a dir però que el Moonboard, la zona de la “cova”, i la zona d’iniciació continuaran en funcionament sense restriccions.