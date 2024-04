El síndic participa a la conferència de presidents de parlaments de la UE centrada en els reptes per a la democràcia

El síndic Carles Ensenyat al centre de la imatge (Consell General)

La conferència de presidents de la Unió Europea ha analitzat detallant les amenaces per a les democràcies liberals al llarg dels últims tres dies a la Palma de Mallorca. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de 39 presidents de parlaments, 25 presidents dels 27 països de la Unió Europea, i la resta de països convidats per les seves bones relacions amb el bloc comunitari, com és el cas del Principat d’Andorra.

Representant al Consell General, el síndic general, Carles Ensenyat, i el secretari general, Josep Hinojosa, han participat dels debats al llarg dels tres dies que ha durat la conferència de presidents. A més, han establert contactes bilaterals amb representants d’altres parlaments per a compartir experiències en la gestió de l’activitat parlamentària, el funcionament de les cambres i comentar la situació política tant nacional com internacional.

Al llarg de les tres jornades, els presidents i presidentes de parlaments han debatut sobre els principals reptes i amenaces que tenen actualment les democràcies occidentals entre les quals destaca la invasió il·legal de Rússia contra Ucraïna, el mal ús de la intel·ligència artificial i la difusió de ‘fake news’ a través de les xarxes socials. Durant el debat, també s’ha destacat la situació a l’Orient Mitjà i els riscos que implicaria una major inestabilitat de la zona, per això, s’ha demanat un alto el foc a Gaza i s’ha sol·licitat reactivar el procés pau israelià-palestí.

Davant la major inestabilitat internacional, els presidents de parlaments han coincidit en la necessitat que la Unió Europea, i per extensió el continent europeu, ha de tenir una major autonomia estratègica, garantint i diversificant les cadenes de subministrament, i potenciant una major col·laboració amb els socis del bloc comunitari.

A més, han acordat seguir proporcionant l’ajuda necessària a Ucraïna tant per a pal·liar les conseqüències de l’atac rus com per a proporcionar els recursos necessaris per a poder-se defensar militarment.

Pel que fa a les xarxes socials i al mal ús que es pot fer de la intel·ligència artificial, alerten de la desinformació que generen les ‘fake news’ i el seu possible ús per a limitar drets fonamentals, sobretot incidint negativament en els processos electorals.

Per a acabar, sobre els efectes del canvi climàtic i una major inseguretat alimentària, reclamen una transició energètica justa que permeti el desenvolupament econòmic i la preservació de la biodiversitat.





Els parlaments han de ser els pilars de la democràcia

“Els parlaments han de continuar sent els pilars institucionals de la democràcia representativa i de l’Estat de Dret”. Per això, els presidents i presidentes han reclamat els recursos necessaris perquè puguin fer front als reptes globals que posen en perill les democràcies. A més, remarquen que la diplomàcia parlamentària esdevé una forma molt eficaç de compartir coneixements i promoure els valors democràtics.