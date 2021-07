Títol: Abecedari de cel i terra

Escriptor/a: AMAT, Vanesa

Editorial: Eumo

Edat: primers lectors

La poesia infantil és aquella que, entre molts altres aspectes, facilita la trobada del jove lector amb realitats conegudes o que fàcilment poden imaginar-se per la seva senzillesa. Just això és el que Vanesa Amat, coautora de reculls poètics actuals de referència com Plouen poemes (2017) o Quin embolic (2019), i Judit Piella, jove il·lustradora de textos com Balenyà, descobreix el poble amb l’Aya i en Ton (2020), pretenen i aconsegueixen amb aquest Abecedari de cel i terra.

Per les seves pàgines desfilen núvols, trons, xàfecs, la lluna i animalons com la marieta, el gall en Quic i altres no tan coneguts com el kiwi, un ocell sense ales que viu a Nova Zelanda i que surt a passejar de nit.

Cada lletra de l’Abecedari és representada i il·lustrada amb una paraula que fa referència a tot allò de natural que podem trobar-nos en alçar la vista o que, sense gairebé adonar-nos-en, tenim a sota dels peus: des del camí que recorrem cada dia fins al globus que s’enlaira cap al cel infinit.

Cal que destaquem l’encert de les autores, que expliquen una petita curiositat sobre cada realitat representada. Així, a la lletra R, que ve acompanyada d’un poema sobre el roure, el lector descobreix que aquest arbre pot viure més de cinc-cents anys i que per això és el rei del bosc. O a la lletra V, en un poema breu sobre els tresors ben guardats a la panxa del volcà, aprenem que, de les diferents erupcions volcàniques, la pliniana és la més violenta i espectacular, ja que pot arribar fins a cinquanta quilòmetres d’altura.

Aquest abecedari poemari és molt adequat per als lectors inicials: text i imatge es donen encertadament la mà per oferir un resultat la mar de divertit i visual.

Per Moisès Selfa. Clijcat / Faristol