Abans d’envejar algú, primer hem conèixer la seva història

Omar El Bachiri. Psicòleg

S’ha d’entendre que actualment molta gent viu d’aparences i els motius són tan diversos que seria impossible numerar-los tots, per tant, abans d’envejar algú seria interessant conèixer la seva història. Ens faríem creus de la seva realitat: deutes bancaris; mal rotllo a casa (amb la parella o els fills); patir trastorns mentals o físics; tenir l’autoestima pel terra, etc. És a dir, que quan el sentiment d’enveja s’apodera de nosaltres provoca que veiem en els altres les nostres mancances (emocionals, econòmiques o materials). Interpretem el comportament dels altres com l’ideal per a ser feliços o, si més no, com sentir-nos realitzats atès que, és el que percebem en ells.

Els admirem pel que fan o pel que tenen o simplement per la seva personalitat. Desitgem ser com ells i faríem el que fos per tal d’aconseguir-ho i, per això mateix, hi ha tanta gent endeutada. Vol portar un estil de vida que no es pot permetre i, malauradament, és un comportament destinat al fracàs econòmic i psicològic, donant com a resultat la frustració. Per la banda econòmica, moltes vegades la persona guanya 1.400 € al mes i es compra un telèfon pel mateix valor, un vehicle que supera el seu ingrés anual, és a dir, prop dels 17.000 € i, així, amb molts més objectes. Coses que l’empobreixen diàriament, perquè superen la seva capacitat econòmica i, per desgràcia, el seu estat anímic acaba pagant les conseqüències (ansietat, angoixa, mal humor i depressió).

Això seria per la part econòmica, però és que l’emocional tampoc es queda enrere, també pateix de valent. Un exemple el trobem a les xarxes socials, on parelles sentimentals que ja no estan enamorades o fins i tot, que no es poden ni veure, s’escriuen paraules romàntiques i plenes de sentiments positius. És gent que està aparentat un estatus social o qualsevol altra condició i ha de mostrar a la resta de la societat que és feliç. Per tant, tenint tot això en compte, només hauríem de fer les coses perquè ens ve de gust i no per a ser igual que els altres.

