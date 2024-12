Els perills del sucre per als gossos

Prohibit donar dolços als gossos (AMIC)

En èpoques com Nadal els dolços ocupen un lloc destacat a moltes taules. Torrons, polvorons, xocolates i altres postres amb altes quantitats de sucre acostumen a estar a l’abast, i és fàcil caure en la temptació de compartir-los amb els gossos. Tot i això, el seu organisme no està preparat per a metabolitzar el sucre de la mateixa manera que ho fem nosaltres, i aquest tipus d’aliments poden provocar greus conseqüències per a la seva salut.

A diferència dels humans, els gossos no compten amb l’enzim alfa-amilasa a la saliva, essencial per començar la digestió dels carbohidrats. Aquesta limitació, combinada amb un intestí prim més curt, dificulta la correcta assimilació del sucre. Com a resultat, els hidrats de carboni tendeixen a acumular-se al cos, desencadenant diversos problemes de salut.

Un dels riscos més freqüents és la diabetis, causada per l’excés de sucre a la sang que el seu organisme no pot processar. També poden patir pancreatitis, una inflamació greu del pàncrees associada a dietes riques en sucres i greixos. Aquesta afecció pot ser molt perillosa i, sense tractament adequat, pot tenir conseqüències fatals.

Altres complicacions derivades del consum de sucre inclouen alteracions del sistema nerviós, com hiperexcitació, convulsions o, en casos extrems, coma. A més, l’excés de glucosa pot afectar el sistema cardiovascular i provocar canvis oxidatius a la sang. L’obesitat és un altre problema habitual, que pot agreujar totes aquestes afeccions i tenir impactes negatius sobre la mobilitat, el cor i la qualitat de vida de l’animal.

Un aliment especialment perillós per als gossos és la xocolata. Aquest producte conté teobromina, una substància tòxica que pot provocar intoxicacions greus. Els símptomes inclouen vòmits, diarrea, tremolors i, en els casos més greus, la mort. Productes com els croissants, els torrons o qualsevol menjar dolç i processat que combini sucre i xocolata augmenten encara més el risc.

És fonamental evitar aquests aliments i optar per alternatives segures per als gossos, com petites porcions de carn o peix sense condiments ni additius.





Per Tot Sant Cugat