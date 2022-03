Títol: A pas de zebra

Escriptor/a: COL·LECTIU Peste Alta

Editorial: Pagès

Pàgines: 40

Edat: primers lectors

La primera convocatòria del Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat ha servit per fer conèixer un col·lectiu anomenat Peste Alta, que va néixer durant el confinament amb la voluntat de mantenir i compartir la il·lusió per il·lustrar. El formen nou il·lustradores, algunes de les quals ja tenen obres destacades en el seu repertori, com ara Anna Font, Maria Palet, o bé Elena Val.

El trànsit és un dels temes que ha de vertebrar els àlbums que es presenten al premi, i el col·lectiu hi va acudir amb una idea brillant i original que relaciona el famós pas de zebra amb aquests animals salvatges.

En la història, expliquen que per ordenar el desori existent a la selva les zebres van inventar el famós pas ratllat. L’èxit va ser tan gran que el van exportar a altres espais de la terra, del mar i de l’aire, i tot plegat s’explica i es mostra en aquest volum, amb el mínim text i amb unes dobles pàgines amb diversitat d’elements i colors i una plasticitat i una claredat destacables.

Des del punt de vista de la il·lustració, és un llibre que manté la coherència, el ritme, l’atractiu i la intensitat al llarg de totes les pàgines, cosa que es fa més difícil de dir del text i de la idea que suporta el conte, que es mostra un pèl confusa. A estones, les zebres marquen els passos amb pinzells i pintura, o bé amb taulons, i a estones sembla que utilitzen les ratlles pròpies del seu cos, i això fa trontollar la coherència i la comprensió de la història.

A pas de zebra mostra una conjunció de grup interessant, lloable i sorprenent, tant que desitgem que el col·lectiu continuï amb el mateix pas ferm cap a noves fites.

Pep Molist / Clijcat / Faristol