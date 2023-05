La cursa d’Illa Carlemany aplega 3.000 participants i molta solidaritat

Grans i petits han participat a la Cursa Popular illa Carlemany (SFGA)

La ja tradicional Cursa Popular Illa Carlemany, organitzada per la secretaria d’Estat d’Esports, ha aplegat aquest diumenge 3.000 participants, en la 12a edició del certamen. L’activitat, que també compta amb la participació del Ministeri de Salut, té com a objectiu impulsar una trobada social i cívica, alhora que també busca motivar a la ciutadania perquè integri i practiqui hàbits saludables.

A la cursa hi ha pres part la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, i el ministre de Salut en funcions, Albert Font, així com altres autoritats que s’han volgut afegir a aquest Dia de l’esport per a tothom, una jornada que té per finalitat promocionar entre la ciutadania l’activitat física i saludable, cadascú dins de les seves capacitats, per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat.

En aquest sentit, la ministra en funcions, Silvia Riva, ha ressaltat l’èxit de participació i la penetració que aquest esdeveniment té dins la societat, i s’ha mostrat satisfeta de l’alta participació que ha qualificat de molt rellevant.

Pel que fa al recorregut, i com cada edició, els participants han pogut decidir si volien córrer la cursa de cinc o dos quilòmetres, tant per a adults com per a infants. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) i l’arribada al Parc Central d’Andorra la Vella. A més, i com a novetat d’enguany, s’ha demanat als participants que es portessin l’avituallament d’aigua de casa i s’han col·locat punts d’aigua a l’arribada per a poder reomplir-la per a evitar així la generació excessiva de residus plàstics.

La recaptació de la inscripció es destinarà enguany al banc d’aliments de Càritas Andorrana. A més, la cursa d’enguany ha permès donar ple suport i promoció a la candidatura als Campionats del món d’esquí alpí Andorra 2029 amb la impressió del logotip a la màniga de les samarretes de la cursa.





Aina Cinca i Nahuel Carabaña, els guanyadors de la cursa

Amb relació als resultats de la cursa puntuable per al campionat d’Andorra, i en la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Pol Moya, i en tercera posició Ivan da Costa. En la categoria femenina, Aina Cinca ha estat la guanyadora, Noah Borrego ha quedat en segona posició i Cristina Pres ha pujat fins a la tercera posició del podi.