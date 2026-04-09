La importació de carburants, al març, s’eleva als 16,44 milions de litres (+9,2%)

La importació de carburants durant el mes de març de 2026 ha estat de 16,44 milions de litres, fet que suposa una variació positiva del +9,2% respecte al mes de març de l’any anterior. Respecte al febrer d’enguany, la variació mensual és positiva del +19,1%. De gener a març de 2026, la importació dels carburants ha estat de 46,82 milions de litres, el que representa una variació percentual del -0,6% en contraposició al mateix període de l’any 2025.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 163,71 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del +0,2% respecte als 163,41 milions de litres importats durant el mateix període anterior.