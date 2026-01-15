A l’alça la importació de carburants durant el mes passat

Segons el Departament d’Estadística del Govern, la importació de carburants durant el mes de desembre de 2025 ha estat de 16,73 milions de litres, fet que suposa una variació positiva del +9,6% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Respecte al novembre d’enguany, la variació mensual és del +33,8%.
Durant l’any 2025, la importació de carburants ha estat de 163,99 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del +0,5% respecte als 163,13 milions de litres importats durant el mateix període anterior.