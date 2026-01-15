Al desembre va baixar el preu mitjà de tots els carburants

Durant el mes de desembre de 2025 ha disminuït el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un -0,6%, el Gasoil de calefacció botiga un -0,5%, la Gasolina sense plom de 95 octans un -1,0% i la Gasolina sense plom de 98 octans també ha disminuït un -1,0%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -2,6% i un -2,4%, respectivament.
Si es compara amb el mes de desembre de 2024, ha disminuït el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El Gasoil de calefacció a domicili i el Gasoil de calefacció botiga han disminuït un -1,5% i un -1,2%, respectivament, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -4,9% i un -4,8%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un -5,5% i un -5,2%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans de l’any 2025 amb els del 2024, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -6,0% i un -5,9%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un -6,1% i la Gasolina sense plom de 98 octans un -5,8%. El Gasoil de calefacció botiga ha disminuït un -4,7% i el Gasoil de calefacció domicili un -4,5%.