S’incrementen les importacions i exportacions de béns al desembre

Les importacions de béns durant el mes de desembre de 2025 han sumat 184,92 milions d’euros, amb una variació percentual del +13,3% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +15,6%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 19,13 milions d’euros, amb una variació percentual del +21,5% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat de l’any 2025, les importacions han tingut un valor de 1.994,08 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +8,5% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +9,5% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 197,20 milions d’euros, amb un augment del +0,8%.