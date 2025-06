El Crash Car d’Encamp no decep per la Festa del Poble

El Crash Car va ser seguit per centenars de persones (Rubén Calvo per al Comú d’Encamp)

La pluja no va aturar aquest dissabte el mític ‘Crash Car’, que un any més ha aplegat a Encamp centenars de persones a Prada de Moles per a gaudir d’una nova edició plena d’adrenalina. L’esdeveniment és un dels més multitudinaris de la Festa del Poble i sempre aconsegueix l’ovació i l’entusiasme de tot el públic, tant de petits com de grans.

Enguany, han participat una trentena de vehicles d’Andorra i de fora del país. Després de gairebé dues hores d’espectacularitat i xocs, el pilot Héctor Martínez ha aconseguit fer-se amb el títol de guanyador, acompanyat de la copilot Nerea Treviño.

Durant l’acte no han faltat tampoc els riures i les mostres de sorpresa pel ‘tuneig’ dels vehicles participants. A més, com marquen les bases d’inscripció, tots els cotxes tenien els vidres trets per a evitar situacions de perill i els conductors i acompanyants havien de portar posats els cascs de seguretat.