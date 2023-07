A concurs el Saló de la Infància i la Joventut d’Encamp

Infants jugant al Saló de la Infància d’Encamp i el Pas de la Casa. Foto: ARXIU

El Comú d’Encamp treu el concurs per al nou Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra previst per a les festes de Nadal. Després dels anys de pandèmia, on Corporació va haver d’adaptar les activitats de Nadal al context de crisi sanitària, reprèn aquest projecte emblemàtic de la parròquia i li dona un nou impuls, per a continuar sent un referent de les activitats familiars per a infants i joves.

La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que “volem seguir sent un referent de les activitats adreçades a les famílies” i, per això, “ volem un nou Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra amb activitats originals i singulars que siguin una gran experiència per a tothom que hi participi i ens visiti”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que el Saló, que es desenvoluparà des del 23 al 30 de desembre a Encamp, i des del 2 al 5 de gener al Pas de la Casa, “s’haurà d’estructurar en cinc grans espais”: psicomotricitat i primers passos, multimèdia, ludicoesportiu, producció i tallers creatius i la zona per als espectacles familiars “de qualitat, innovadors i actuals”.

El període de presentació de les propostes finalitza el 21 d’agost a les 11 hores i el plec de condicions es pot consultar a la seu electrònica del Comú d’Encamp.