El certamen XXL de música antiga és al Pirineu

Cartell de la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

El divendres, 7 de juliol, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) donarà el tret de sortida a la seva 12a edició amb 54 concerts repartits en 40 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord. En aquesta edició, el festival suma tres noves incorporacions: Farrera (Pallars Sobirà), Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) i Sant Julià de Lòria (Andorra). El festival segueix eixamplant-se territorialment i es manté com el certamen de música antiga més extens de tota Europa. En aquesta dotzena edició el FeMAP comptarà amb 22 programes diferents amb grups i solistes de renom internacional.

Per a inaugurar el festival, es podrà assistir a una nova producció pròpia, en la qual la soprano Marta Mathéu interpretarà ‘InCanto’. La inauguració serà a la Seu d’Urgell. També es podrà gaudir d’aquest concert l’endemà a Puigcerdà (Cerdanya) i diumenge a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). No és l’única producció pròpia que es trobarà en el marc del festival, ja que del 14 al 17 de juliol es podrà recuperar la produïda l’any passat, la ‘Missa Regalis’ de Francesc Valls interpretada per Ensemble Lisboa 1740.

Una altra de les actuacions destacades serà la de l’Accademia del Piacere, que interpretarà ‘Música mestissa’. Aquesta obra acostarà al públic als temps de la ultraconservadora monarquia espanyola del segle XVII i mostrarà com els músics es van veure obligats a crear un llenguatge singular per a les seves cançons. Per últim, citar el concert de cloenda on es podrà gaudir de Maria Hinojosa & Pérgamo Ensemble que faran un recorregut vital pels autors que més empremta van deixar a Bach amb el concert ‘On Bach’s Mind’.

El FeMAP acostarà la música a diferents indrets característics i singulars que es poden trobar al llarg dels 40 municipis participants. Es podrà escoltar música antiga en llocs tan especials com el Castell de Mur (Pallars Jussà), on s’hi ubiquen unes de les pintures murals més significatives de l’art romànic; també a més de 2.500 metres d’altura, dins del refugi del Niu de l’Àliga, entre Alp (Cerdanya) i Bagà (Berguedà); i també davant d’un llac de muntanya a Engolasters (Andorra), entre molts altres indrets especials.

La presentació del programa ha comptat amb la presència de Jordi Mas, regidor de Comunicació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell; Xavier Cester, Director de Música de l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC), i Josep Maria Dutrén, director del festival.





Activitats complementàries

El Festival de Música Antiga dels Pirineus es planteja “no només com un conjunt de concerts disseminats, sinó que és un projecte que pretén ajudar el territori a partir de la música”. Amb aquesta voluntat l’any passat naixien els Concerts amb Gust. Atesa la bona rebuda que van tenir, enguany aquest cicle s’amplia i seran 9 els concerts que es realitzaran a les 12.30 hores i aniran acompanyats per una degustació de productes de Km 0. Enguany, hi col·laboren 14 productors i elaboradors de tipologies ben diverses: cellers, formatgers, xarcuters, productors de melmelades i molt més. Així, tot enllaçant música i gastronomia, el festival vol reivindicar “una alimentació sostenible i dona suport als productors i elaboradors del Pirineu”.

Els concerts aniran a càrrec de Qvinta Essençia, que interpretarà ‘El sentir de mi sentido’. La música i poesia amorosa del segle d’or es podrà escoltar el proper 8 de juliol a Ossera (La Vansa i Fórnols, Alt Urgell) i Llessui (Sort, Pallars Sobirà). Més endavant, Solistes Salvat Beca Bach i Bachcelona Consort amb Integral Cantates Bachcelona actuaran el 29 de juliol a Llívia (Cerdanya) i el 30 a Covet (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà). El mes d’Agost, Brezza portarà el seu concert ‘Rinaldo a cinque’ el dia 5 a Tremp (Pallars Jussà) i l’endemà a la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Per a tancar aquest cicle de Concerts amb Gust serà el torn de Solnegre amb el seu concert ‘Miasma, la pesta a Milà l’any 1630’, que es podrà veure el dia 13 a Tiurana (Noguera), el 14 a La Pobleta de Bellveí (Torre de Capdella, Pallars Jussà) i, per últim, el 15 a Vilanova de Banat (Alàs i Cerc, Alt Urgell).

Els concerts que no tenen degustació s’ofereixen amb una activitat complementària per a fer més rica l’experiència del festival. Enguany, hi haurà una quarantena d’activitats diferenciades que es realitzen prèviament al concert per a promocionar el patrimoni local, gastronòmic, cultural i natural del Pirineu. En aquesta edició es compta amb activitats tan diverses com un passeig amb barca pel llac de Puigcerdà, una ruta sobre els anys 20 a Organyà, el videomapping de Taüll i moltes descobertes històriques i culturals. Gairebé totes aquestes activitats són guiades per grans coneixedors i experts dels municipis participants.





FeMAP Social

Com cada any, el FeMAP segueix apostant per la seva vessant més integradora tot facilitant el dret a l’accés a la cultura als més vulnerables a través del FeMAP Social, amb una proposta socioeducativa per a apropar la música antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional. Aquest any, els concerts estaran interpretats per músics professionals durant tres caps de setmana diferents.

La Sonorosa actuarà del 30 de juny a l’1 de juliol a diferents centres de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Sant Julià de Lòria (Andorra), Puigcerdà (Cerdanya) i els Banys d’Arles (Vallespir). El següent cap de setmana és el torn de Lorena García i Rafael Bonavita al Pallars: Tremp, la Pobla de Segur, Sort i Esterri d’Àneu. Per a concloure aquests concerts del FeMAP Social, Belisana Ruiz, del 14 al 16 de juliol, actuarà a diferents centres del Berguedà, Ripollès i la Garrotxa.





Paquets turístics

Un any més, el festival posarà èmfasi en l’oferta de packs turístics, producte en què va ser pioner a l’hora de facilitar la compra de l’entrada d’un concert i l’allotjament amb un sol clic. L’objectiu és aconseguir sortides a preus avantatjosos per als clients del festival que vulguin conèixer el territori, més enllà de gaudir de la música antiga. Enguany s’ha previst un paquet turístic per a cada un dels 54 concerts del festival i, a més a més, hi ha 16 ofertes de paquets múltiples amb més d’una nit i més d’un concert.





Programació FeMAP 2023