A Andorra, el 2025 es va tancar amb 2.134 persones amb un grau de menyscabament

Segons els registres administratius de CONAVA del Ministeri d’Afers Socials, a 31 de desembre del 2025 hi va haver un total de 2.134 persones amb un grau de menyscabament, de les quals 1.599 eren adults i 535 menors d’edat. De les 2.134 persones amb una discapacitat reconeguda, el 54,2% són homes i el 45,8% són dones. Per trams d’edat, una quarta part són menors d’edat (25,1%), un 18,7% es troben en la franja d’edat de 56 a 65 anys i un 13,3% en el tram de 46 a 55 anys.
El 63,0% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2025 són solteres, seguit de les persones casades (24,3%). El 51,8% són de nacionalitat andorrana, els espanyols representen un 24,5%, els portuguesos un 14,0%, els francesos un 2,3% i el 7,4% restant correspon al grup d’altres nacionalitats.
Segons el lloc de residència i les dades de la població estimada, el 36,5% resideixen a la parròquia d’Andorra la Vella, el 17,5% a Escaldes-Engordany, el 14,6% a Encamp, el 13,0% a Sant Julià de Lòria, el 10,3% a la Massana, el 4,2% a Ordino, el 3,9% a Canillo i el 0,1% restant a Espanya.
El 32,6% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2025 tenen una pluridiscapacitat (concurrència de dues o més discapacitats), el 23,0% una discapacitat física i el 20,8% una discapacitat psíquica. En últim lloc, segons el grau de discapacitat, el 37,3% són adults amb entre un 33% i un 59% de discapacitat, mentre que el 32,8% són adults amb un 60% o més de discapacitat. El 24,9% del total de persones amb menyscabament són menors que presenten una discapacitat superior al 33%.