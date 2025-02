8M: El recital ‘Survivantes’ arribarà a Encamp amb la veu reivindicativa de grans dones

Presentació a Encamp del recital “Survivantes” (Comú d’Encamp)

Encamp acollirà el recital ‘Survivantes’ en el marc de les activitats proposades a la parròquia i dins de la Temporada cultural ‘Oh là là’ de l’Ambaixada de França a Andorra per a commemorar el Dia Internacional de les Dones. L’acte és gratuït i tindrà lloc el 8 de març, a les 20 hores, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, ha agraït la col·laboració de les dues entitats i ha destacat durant la presentació d’aquest matí de dijous que “és un recital que ens permetrà gaudir d’una vetllada molt especial per a sentir la veu de les dones resistents, la veu de les dones rescatades, la veu de les dones revelades”. Sans ha afegit que serà “una vetllada emocionant i commovedora que ens permetrà reflexionar sobre les experiències i lluites de les dones al llarg de la història i homenatjar figures destacades com Charlotte Delbo, Simone Veil o Hannah Arendt, entre d’altres”





El recital, en col·laboració amb l’Ambaixada de França i l’Institut Andorrà de les Dones

D’altra banda, la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, ha assegurat que “cal recordar que res està garantit”, en referència a l’assoliment de drets de les dones i ha afegit que “cal tornar a recuperar aquestes veus de dones en el món de la cultura i l’art, un espai on les dones han estat silenciades anteriorment” i ha recordat la importància del Dia internacional de les Dones per a celebrar, commemorar, però també reivindicar la lluita per la igualtat.

Pallarès ha explicat que l’obertura de l’espectacle anirà a càrrec del duet ‘Zèfir’, format per Ester Sánchez (flauta) i Elisa Sala (acordió), dues músics de l’ONCA, que interpretaran un repertori amb les melodies ‘Long ago and far away’, de Hildegarde von Bingen, ‘Anantango’ i ‘Brehme’, de Gorka Hermosa, i ‘Tango pour Claude’, de Richard Galliano com a introducció a l’espectacle Survivantes.

Finalment, el primer conseller de l’Ambaixada de França a Andorra, Thibault Houspic, ha explicat que és un espectacle que pràcticament s’estrenarà a Andorra provinent de l’Scène Nationale de Foix et de l’Ariège “que gràcies a la proximitat geogràfica podem dur a terme aquesta col·laboració”.

Houspic ha insistit en la importància de les paraules i “escrits de les dones resistents que van viure moments difícils en el context de la segona guerra mundial” i ha afegit que “l’emoció, la profunditat ressorgiran de les experiències de vida” amb motiu del Dia internacional de les Dones.

El recital anirà a càrrec dels artistes Astrid Cathala i Gil Angelo Gazzoli, que acompanyats d’un cor de dones, donaran via a escrits de grans personatges femenins que van resistir, van sobreviure i van alçar la veu a favor dels seus drets, entre ells Charlotte Delbo, Simone Veil, Marceline Loridan-Ivens o Hannah Arendt. Els textos estaran acompanyats per la guitarra i la força de totes les representades.





Un recital ple de força i significat

La iniciativa del recital sorgeix durant la temporada cultural francesa passada, quan, per invitació d’Astrid Cathala, artista associada a l’”Estive” (Scène Nationale de Foix et de l’Ariège), es va formar un cor de dones al voltant de les qüestions de la veu, de l’escriptura i de la dona.

Aquest cor de dones s’ha vist enriquit, enguany, amb noves reclutes i plegades han decidit continuar l’aventura amb el recital.