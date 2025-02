La Seu, a punt per a la Cantada de l’Estudiantina

Cartell del Carnaval de la Seu 2025 (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ja es troba celebrant els actes previs al Carnaval 2025. Avui mateix, 27 de febrer, Dijous Gras, a dos quarts de deu de la nit, tindrà lloc la penjada de cartells de l’Estudiantina, una tradició que va a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. D’altra banda, aquest divendres, 28 de febrer, la mateixa entitat cultural urgellenca celebrarà, a les vuit del vespre, la Cantada de l’Estudiantina pels bars de la ciutat i davant les autoritats. Repetiran aquesta cantada de cançons satíriques el proper dissabte, 1 de març, pels carrers on té lloc el mercat setmanal.

Carnaval per a la Gent Gran

Així mateix, el pròxim dimarts, 4 de març, a la sala del casal del centre cívic El Passeig tindrà lloc la Festa de Carnaval per a la Gent Gran, amb ball a càrrec del Duo Làser i berenar per a totes les persones participants. La festa, organitzada per l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, s’iniciarà a les cinc de la tarda. Es demana anar-hi disfressat.