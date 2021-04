7 persones que no creuràs que existeixen realment

No triem on néixer o quins trets tenir. És costum dir que les persones que es veuen com a models van tenir sort a nivell genètic. Al mateix temps, ens sentim malament per les persones amb malalties o trets inusuals, encara que no hauríem de fer-ho. Per què no? Perquè cada persona és bonica a la seva manera!

La humanitat ha d’aprendre a ser més oberta a l’inusual per veure aquesta bellesa. I anem a començar ara mateix! Avui anem a conèixer a algunes persones interessants. La seva aparença està lluny de ser comú, però elles caminen per la vida amb el cap ben alt, sense por a les dificultats, i per això les admirem tant.