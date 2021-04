Lents de contacte intel·ligents: l’alternativa a les smart glasses?

És curiós que, després d’una certa efervescència fa uns anys, caient després en un cert oblit, les ulleres intel·ligents (smart glasses) tornen a estar al cim, degut especialment a la presentació de les de Facebook (que, segons alguns mitjans, és imminent), i els creixents rumors que apunten a unes d’Apple en algun moment de l’any que ve.

Alguns estudien la manera d’anar més enllà de les ulleres, com és el cas de Mojo Vision, una companyia nord-americana (concretament, californiana) que es defineix com “the Invisible Computing Company”, i que treballa en unes lents de contacte que aportin al seu usuari la mateixa realitat augmentada que proporcionen les ulleres intel·ligents.

De moment en període de desenvolupament, aquestes lents de contacte utilitzaran elements microelectrònics pioners i una pantalla molt petita i prima d’altíssima densitat (des de la companyia apunten a la de major densitat del món) que pugui adaptar-se com a lent als nostres ulls, per a presentar informació d’utilitat en temps real en forma de realitat augmentada.

En quin benefici pot redundar això per al seu usuari? Els mateixos que els d’unes ulleres intel·ligents, però sense la necessitat de posar-se’n unes (això sí, hi ha moltes persones a les quals els molesta més posar-se unes lents de contacte que les ulleres). Podem utilitzar-les perquè ens vagin donant les indicacions a seguir per a arribar a un lloc mentre anem caminant per una ciutat que no coneixem, o bé mentre treballem en, per exemple, la reparació d’un motor, algú ens pot anar guiant en vídeo.

Si hem d’oferir un discurs, les anotacions poden figurar surant davant la nostra vista sense necessitar notes en paper, d’un dispositiu electrònic com una tauleta a les nostres mans, o bé de les típiques pantalles situades en la zona en la qual es troba el públic i en les quals va passant el discurs.

La privacitat per davant

Mullo Vision explicita que està treballant a dotar a les seves lents de contacte intel·ligents d’una política de seguretat i privacitat respecte a les dades dels usuaris, i que el que aquests facin mentre porten les lents posades, es quedi en la intimitat.

De la mateixa forma, també es declaren compromesos amb mantenir una política d’obertura respecte al disseny del seu producte i la forma en la qual l’experiència d’ús es lliura a l’usuari.

Com en els altres casos, al final, solament ens quedarà confiar que la companyia compleix amb el que promet, i continuar atents al que la premsa especialitzada reveli en aquest sentit.

Per Tecnonews