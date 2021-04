En què consisteix un Iron Man

L’Iron Man és un triatló que consisteix a nedar 3,8 km, rodar en bici 180 km i finalment realitzar una marató de 42 quilòmetres, sense descans i amb un temps límit que sol ser de 16 hores. El temps per a la realització de la prova de la natació és el menor, ja que suposa el 10% del total i per tant és també la part menys determinant per al triomf, però no per això cal menysprear-la. Per a entrenar aquesta part, amb 2 o 3 hores a la setmana realitzant uns 5000 metres com a mínim, pot ser suficient. A mesura que s’acosta la data de la celebració de la prova, és recomanable realitzar entrenaments també en aigües obertes i abillats del neoprè per a així familiaritzar-nos amb la realitat d’aquesta.

El ciclisme per la seva part suposa el 55% del temps de la prova, per la qual cosa si la part de nedar no se t’ha donat molt bé i ets un bon ciclista, podràs recuperar temps perdut perquè es disposa de molt de temps sobre la bicicleta. Es tracta de mantenir sempre el ritme per a poder distribuir les forces i arribar en bon estat a la carrera. En aquesta part de l’Iron Man és on cal alimentar-se més i millor i no sols amb aliments líquids o semilíquids sinó també amb barretes energètiques o fruites com el plàtan, les panses o les figues. La hidratació també serà important pel que contínuament s’han d’anar prenent begudes isotòniques, gels i aigua. 5 hores setmanals d’aquesta disciplina poden ser suficients d’entrenament per a superar la prova, encara que quanta més dedicació i més hores al dia, sempre el resultat serà millor.

La carrera per la seva part necessitarà un entrenament d’unes 3 hores setmanals mínim. Caldrà treballar també molt la força, pel que assistir a un gimnàs un parell de dies a la setmana, també seran de gran ajuda.

Sobretot, en qualsevol de les tres proves, la idea principal és mantenir un ritme constant, més que no pas un ritme molt elevat.

Un consell és que la setmana anterior a la prova és convenient no realitzar cap mena d’exercici i descansar el cos per a afrontar amb més força i energia el Iron Man.

Les hores d’entrentament sempre són les mínimes imprescindibles per a afrontar un Iron Man, però dependrà molt no obstant això de l’estat físic previ. És important anar-se controlant i valorant després de cada entrenament com reacciona el nostre cos i anar progressivament augmentant l’exigència i la velocitat.

Cal pensar que una prova com aquesta no sols requereix un bon estat físic sinó també un bon estat mental, el qual jugarà sens dubte un paper decisiu.