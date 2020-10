L’Alt Urgell només registra cinc focs aquest estiu

L’Alt Urgell ha tancat la campanya forestal d’estiu amb un balanç de només 5 incendis, tots ells de petites dimensions. Els Agents Rurals han presentat el resum dels darrers mesos i n’han fet una valoració molt positiva perquè a tot Catalunya hi ha hagut 149 incendis -una dada força inferior a la d’altres anys- i la xifra total cremada no arriba ni tan sols a les cent hectàrees; concretament, 90,11 Ha.

Tot i aquesta satisfacció, des del cos dels departaments d’Agricultura i d’Interior subratllen que aquesta bona dada ha estat motivada en bona part pel fet que s’ha viscut en general un estiu fresc i amb diversos episodis de pluja -especialment a l’Alt Pirineu i el Prepirineu-, cosa que ha ajudat a fer que el perill fos molt més moderat que d’altres estius. En aquest sentit, la constant actualització del mapa de risc d’incendi que fan els Agents Rurals ha deixat palès que al llarg dels darrers mesos pràcticament no hi ha hagut perill elevat en comarques com l’Alt Urgell. La majoria de dies el risc ha estat moderat, baix o fins i tot nul.

D’acord amb el mapa de balanç, quatre dels cinc incendis de l’Alt Urgell s’han produït a la part central de la comarca, a la zona compresa entre la Seu d’Urgell i Coll de Nargó. El cinquè va ser a la vall de la Vansa i Tuixent.

A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, en total s’hi han declarat 12 focs. Destaca especialment la Cerdanya, atès que és entre les comarques de tot Catalunya on aquest estiu no hi ha hagut ni un sol incendi de vegetació. Les altres dues són el Pla de l’Estany i el Pla d’Urgell, tot i que en aquest últim cas es tracta d’una comarca que pràcticament no té massa forestal. D’altra banda, a l’Alta Ribagorça només hi ha hagut un incendi. I al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran, n’hi ha hagut 2 en cada cas.

Pel que fa a d’altres comarques de muntanya, al Solsonès i al Ripollès només hi ha hagut un incendi en cada cas; i al Berguedà, n’hi ha hagut 3, tots ells a la part nord de la comarca.

Un dels principals incendis, a Gavet de la Conca

Quant a les dades generals, de les poc més de 90 Ha cremades, gairebé 50 han correspost a terreny forestal i les 40 restants a zones no forestals. El principal incendi va ser el 19 d’agost passat al paratge del Bosc d’en Perpinyà, a Caldes de Malavella (Selva), que va cremar 11,77 Ha. El tercer més important ha estat al Pallars Jussà, concretament el 24 de juny a Gavet de la Conca, tot i que només va cremar 7 Ha. De fet, enguany quasi el 85% de focs han estat de menys d’una hectàrea.

Durant els mesos de juny i juliol el registre de precipitacions va ser superior a la mitjana i no va ser fins a mitjan juliol que les temperatures altes pròpies de l’època i les precipitacions de caràcter més irregular van fer augmentar el risc d’incendi, sobretot al terç sud del país i a la zona de ponent. A aquest risc s’hi ha afegit enguany la major afluència de visitants a zones de l’interior del país amb una gran massa forestal. En aquest sentit, els Agents Rurals han valorat molt positivament que, tot i aquesta major pressió sobre el medi, no hi ha hagut un gran nombre d’incendis ni cap sinistre de grans dimensions.

El 59% dels incendis han estat provocats per causes humanes; concretament, un 23% per accidents, un 21% per negligències i un 15% intencionats. Un 11% dels incendis han sigut per causes naturals, sobretot per tempestes de llamps a les Terres de l’Ebre. 45 incendis forestals segueixen encara en investigació i la causa és desconeguda.

Per àrees regionals, la plana de Lleida és on més hectàrees afectades hi ha hagut (35,56). A Barcelona és on es concentren més incendis, tot i que quasi tots de petites dimensions. De fet, els 46 incendis declarats a la regió metropolitana només sumen 5,06 hectàrees afectades.

No abaixar la guàrdia

El balanç de l’estiu de 2020 és positiu també pel fet que aquesta baixa incidència s’ha produït després que la del 2019 va ser la segona pitjor de la dècada (més de 5.000 Ha cremades), només superada per l’any 2012, que va ser el pitjor any d’aquest començament de segle amb unes 13.000 Ha afectades. Per això, els Agents Rurals conclouen que cal “no abaixar la guàrdia” perquè “a conseqüència del canvi climàtic, el nombre de dies considerats crítics i de major risc d’incendi forestal ha anat incrementant-se els darrers anys, tot generant fases de risc més desestacionalitzades”.

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura aconsella “seguir amb les tasques de prevenció d’incendis, que es realitzen al llarg de tot l’any i que són cabdals per facilitar les tasques d’extinció”.