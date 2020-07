5 afectats més per Covid-19, entre ells una infermera i un futbolista que havien estat fora d’Andorra

En el dia d’ahir es van detectar a Andorra 3 afectats més per covid-19 i en el dia d’avui 2 més, amb el que, amb aquests 5, ja són 34 els afectats actius detectats des que el 13 de juliol tornés a parèixer la malaltia al Principat.

Entre els infectats es troba una infermera del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS) que va passar un control el passat dia 14 i que posteriorment va ser fora del Principat. La sanitària, del servei d’urgències, tenia símptomes lleus i va donar positiu en una prova TMA, té pocs contactes familiars i, segons s’ha informat, a l’hospital s’han pres sempre les màximes precaucions. Malgrat tot, alguns dels seus companys de feina han estat aïllats preventivament.

Un altre dels afectats és un jove que era assimptomàtic i que ha donat positiu en passar les proves que es realitzen entre els membres dels equips de futbol. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que la Federació decidirà lliurement què farà amb els partits que hi ha previstos per a les properes hores.

Així mateix, tres persones més, han donat positiu en tenir simptomatologia lleu i fer-se la prova TMA. Cap dels nous casos està relacionat amb els detectats amb el brot de la construcció o amb el jove que va viatjar a Lleida. El total d’afectats arriba ara ja als 889.

“No és un rebrot, sinó la cua de la pandèmia”

En la roda de premsa d’aquesta tarda, el ministre de Salut també ha indicat que és molt provable que els nous casos no estiguin relacionats amb un rebrot de la malaltia, sinó que “és la cua de la pandèmia que, tal i com han fet als països veïns, s’ha obert (el desconfinament) abans d’haver xafat del tot la corba epidemiològica”. a més, ha afegit, els casos que s’estan donant a Andorra són en la seva majoria causats per gent que ha anat a fora, no per turistes que ens visiten, pel que ha recomanat extremar també les precaucions quan es viatgi.

La meitat de nous casos són assimptomàtics i l’altra lleus

Així mateix, Martínez Benazet, ha fet referència a que la meitat dels casos que es detecten són a persones que no presenten símptomes, i l’altra meitat a afectats que tenen una simptomologia lleu. Aquest fet queda demostrat pel fet que no hi ha cap ingressat a l’hospital i menys a la Unitat de Cures Intensives. Reforça aquesta teoria el fet que gairebé tots són joves, que no els afecta tant, però també que prenen menys precaucions que la gent gran o els que tenen factor de risc.