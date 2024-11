Avancem reclama els 50.000 euros per a ajuts a l’habitatge

Marta Pujol i Josep Lluís Agudo (Avancem / PS + Independents)

Els consellers d’Avancem (PS + Independents) al Comú d’Encamp, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, han recordat a la majoria comunal que el pressupost d’enguany incloïa una partida de 50.000 euros destinada a ajuts per a millorar l’accés a l’habitatge, però que no es té constància de l’elaboració de cap reglament al respecte. Per aquest motiu, els socialdemòcrates han preguntat què ha succeït amb l’única proposta que es feia i han posat com a exemple de bones pràctiques el Comú d’Andorra la Vella, el qual ha dissenyat el programa Reviu, amb una partida de 150.000 euros, per a subvencionar els propietaris que vulguin rehabilitar els seus pisos i posar-los al mercat de lloguer a preu assequible, i també ha aprovat un reglament d’ajuts, als quals destinarà entre 100.000 i 200.000 euros el 2025.

Avancem també ha subratllat de nou a la majoria la necessitat de tenir un departament d’Habitatge que treballi amb el d’Afers Socials i Gent Gran i amb el de Finances, i que es coordini amb el Govern per a fer propostes de regulació de preus i de la creació i gestió d’un parc públic d’habitatge a preus assequibles (a més de l’habitatge social). També han exposat que els 15 pisos a preu assequible del Pas de la Casa tenen imports similars o superiors als del nucli central del país: per exemple, els habitatges de 60 metres quadrats a la localitat encampadana tenen un preu mensual de 650 euros mentre que a Canillo seran de 468 euros, i a Andorra la Vella seran de 625 euros.