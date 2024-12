31 anys de la mort de l’inclassificable Frank Zappa

Un 4 de desembre de 1993, ara fa 31 anys, moria Frank Zappa, de càncer de pròstata, a Los Angeles, Califòrnia (Estats Units). Tenia tot just 52 anys quan va morir. Zappa va ser un dels músics més iconoclastes i inclassificables del rock: sorgit de l’underground dels anys seixanta, va evolucionar pràcticament com va voler (visitant el pop, el doo woop o el progressiu: feia el que li venia de gust) fins a aconseguir coquetejar amb el jazz o la música clàssica.

La seva obra és inabastable i complexa, però es poden destacar els següents àlbums: Freak out (1966), Absolutely free (1967), We’re only in it for the money (1968), Hot rats (1969), Weasels ripped my flesh (1970), 200 motels (1971), The grand Wazzo (1973), Apostrophe (1974), Broadway the hard way (1988), entre d’altres.

