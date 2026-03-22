2a plaça per a Àlvar Calvo, 6a per a Carlota Comellas i algunes millores de punts al gegant FIS de Formigal

Aquest diumenge part de l’equip nacional i els EEBE U19 han disputat el segon gegant FIS de Formigal (Espanya), amb Àlvar Calvo 2n en homes i Carlota Comellas 6a en dones. Així, En homes, Àlvar Calvo ha acabat segon marcant, a més, la seva segona millor puntuació del curs. L’andorrà ha estat segon amb 1.39.24, a 0.42 del vencedor, l’espanyol Marius Furriol (1.38.82). Calvo ha marcat 37.08 punts, a prop dels seus actuals 36.04 i sent la segona millor marca de la temporada, ja que la millor és la que va assolir a Font Romeu al febrer, amb 36.23.
Dins del top10 ha finalitzat també Maià Font, 6è amb +2.03 i marcant 53.54, quan té 45.39, mentre que Pirmin Estruga s’ha quedat a poc dels punts, avui, en a 12a posició (+2.66) amb 59.98, quan té 57.39. Així mateix, Àlex Comellas sí ha millorat punts fent 66.82, millor que els actuals 69.29 en ser 13è (+3.33). En la 18a plaça ha acabat Marcel Pérez, mentre que Èric Guimerà ha estat 22è. També han completat la cursa els andorrans Carlos Salinas (15è), Antoni Bea (19è) i Sergi Puigdemasa (31è).
En dones, Carlota Comellas ha estat 6a amb 1.46.80, a 2.30 del millor registre, que ha estat per a l’argentina Bianca Ricau, que s’ha imposat amb 1.44.50. Igualment, Ainhoa Piccino ha fregat el top10, 11a amb 1.48.17, a 3.67 de la vencedora i a 0.01 del top10, marcant a mes 90.15 punts FIS, que milloren els seus actuals 102.13. Aquests 90.15 punts són, a més, la seva segona millor puntuació de la temporada -la millor són els 88.64 que va marcat a l’octubre a Xile. Per la seva part, Isabella Pérez ha quedat fora a la primera mànega.