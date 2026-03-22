Els equips Innova’t Dragons i INT, guanyadors del 3r European Open Andorra

El pavelló de l’escola Àgora Andorra International School, a la Massana, ha acollit aquest cap de setmana la tercera edició de la competició internacional de robòtica European Open Andorra, impulsada per Andorra Telecom, en la qual han participat 194 joves de 9 països. Durant els dos dies de competició, les grades del pavelló han estat molt animades, amb familiars dels participants i aficionats que han encoratjat i gaudit tant de les rondes classificatòries de dissabte com de les semifinals i finals d’aquest diumenge.
En la categoria IQ (5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO), els premis han estat:
• Premi Teamwork: compartit entre els equips The Points (Finlàndia) i Innova’t Dragons (Espanya)
• Premi Skills: Brain Storm Jr (Turquia)
• Premi Disseny: MINI 3D (Andorra)
• Premi dels Jutges: Robotika (Turquia)
• Premi Construcció: The Points (Finlàndia)
• Premi Excel·lència: Innova’t Dragons (Espanya)
Per a la categoria V5 (3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat), els premis han estat per a:
• Premi Teamwork: (pendent d’especificar)
• Premi Skills: Free Riders (Kazakhstan)
• Premi Disseny: Free Riders (Kazakhstan)
• Premi dels Jutges: Epsilon (Andorra)
• Premi Construcció: Donkeys (Espanya)
• Premi Torneig: AutoVortex (Romania)
• Premi Excel·lència: INT (Regne Unit)
Des d’Andorra Telecom, el seu director general ha destacat que ”amb aquestes competicions s’assoleix l’objectiu d’oferir als nostres equips la possibilitat de compartir i competir amb altres equips europeus amb molt nivell, dels quals podem aprendre molt, a més del plus de motivació que suposa una competició per seguir millorant”. Jordi Nadal també ha remarcat que una competició internacional “ens posiciona com un país que impulsa iniciatives en ciència i tecnologia”.
L’Open d’Andorra, l’any 2024, va ser el primer Open de la VEX Competition que es va celebrar a Europa i val a recordar que va comptar amb 23 equips de 3 països.
El 2025 també hi van participar 23 equips, representants de 4 països, i en aquesta tercera edició s’ha arribat a més de 190 participants, 38 equips de 9 països.
L’augment de països representants, nombre d’equips i participants ha estat en aquesta tercera edició molt rellevant. Des d’Andorra Telecom es mostren molt satisfets i s’espera continuar creixent en la pròxima edició.
Andorra Telecom promou la formació en robòtica i innovació entre infants i adolescents a través de competicions com la Lego League, la World Robot Olympiad (WRO) i l’European Open Andorra. L’objectiu és incentivar les formacions STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
Amb aquestes activitats, els joves aprenen conceptes com el pensament computacional, la programació, el disseny i la construcció de robots. Aquestes iniciatives també permeten introduir aquests coneixements i recursos de manera competencial i multidisciplinària als centres educatius i als clubs del país.