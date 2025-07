L’FC Andorra incorpora Gael Alonso per al centre de la defensa

Gael Alonso quan vestia la samarreta del Celta (FC Andorra)

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb el defensa Gael Alonso per a què s’incorpori a l’entitat tricolor. El jove jugador, que aquest any passat ha jugat amb el filial del Celta, arriba al Principat un cop desvinculat del club gallec i signa per tres temporades. Ho ha oficialitzat el club de les valls aquest mateix dijous.

Gael Alonso (Vigo, 22/7/2002) és un defensa central format a les categories del Celta i que, enguany, ha estat un dels jugadors més importants del seu filial. De fet, va destacar en els dos partits contra l’Andorra, en els quals va ser titular com gairebé tot el curs. Abans, Alonso havia anat creixent des de la seva arribada al club de la seva ciutat en categoria Benjamí, passant per tots els equips, fins i tot sis mesos al Gran Peña, un conjunt afiliat al Celta i amb qui va aconseguir l’ascens a Tercera.

Enguany, a més, tot i jugar de defensa, Gael Alonso ha destapat la seva faceta golejadora anotant 4 gols a Primera RFEF.