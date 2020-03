Fins a 218 empreses ja han omplert les corresponents sol·licituds per optar als crèdits tous per finançar les despeses corrents i/o refinançar els préstecs. L’import global d’aquestes sol·licituds ascendeix a aproximadament 50 milions d’euros, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover.

Els programes de crèdits tous preveuen un import de 130 milions, 60 per al finançament de les despeses de funcionament i altres 70 milions destinats al refinançament dels crèdits i préstecs que puguin tenir les empreses.

Aquests programes d’ajut tenen per objectiu mantenir els llocs de treball i assegurar el 100% del salari dels treballadors, tal i com ha reiterat Jover. Vist el “nerviosisme” que provoca l’emergència sanitària del coronavirus, ha assegurat que el Govern treballa amb diferents escenaris i preveu noves mesures per pal·liar els efectes socioeconòmics de la crisi si el tancament s’allarga. Així, Jover ha manifestat que el Govern és “especialment sensible” i conscient que un cop passada l’emergència sanitària caldran mesures per fer que la reactivació econòmica “vagi el més ràpid possible”.

“Tots pagarem aquesta crisi”, ha manifestat Jover després de recordar totes les mesures adoptades fins el moment per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social generada per l’emergència sanitària. Així responia als neguits expressats des de la Unió Hotelera i la Confederació Empresarial Andorrana, que demanen, entre d’altres, permetre els acomiadaments per força major com a mesura per assegurar la supervivència del teixit productiu. En aquest punt, també ha valorat que caldrà identificar les noves oportunitats que vindran associades a la crisi.

206 persones declaren haver perdut la feina

D’altra banda, el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha informat que fins a 206 persones han omplert el formulari declarant que havien perdut la feina des que es va decretar el tancament de bona part de les empreses del país.

D’aquestes, 54 persones tenien un contracte indefinit, mentre que la resta tenien contractes o bé vinculats a la temporada d’hivern, o de durada determinada o fix discontinu, ha detallat el ministre en la compareixença de balanç de l’emergència sanitària.

El Govern farà el seguiment de tots ells però, per assegurar-se que els acomiadaments s’han fet degudament i que no es justifiquen per motiu de força major vinculat a la pandèmia de coronavirus, En aquest punt, Jover ha afirmat que el Govern estaria al costat de totes les persones que s’hagin quedat sense feina.