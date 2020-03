“La pandèmia del Covid-19 està provocant que estiguem vivint dies d’incertesa i d’excepcionalitat i en moments com aquests, la solidaritat és fonamental. No podem oblidar-nos que aquesta situació també està afectant directament el nostre petit país, Andorra. Per aquest motiu des d’UNICEF Andorra ens afegim a la crida del Govern d’Andorra per donar una resposta conjunta a aquesta situació per poder garantir la protecció dels infants i les seves famílies a casa nostra. Així, el nostre comitè ha decidit fer un donatiu de 10.000 euros al fons de solidaritat que ha creat el Govern d’Andorra amb col·laboració d’Andorran Banking“, així explica l’ONG en un comunicat de premsa la decisió.

UNICEF assegura que “es tracta d’un moment històric per a la nostra societat, però també per a nosaltres com a organització. La societat andorrana en els 25 anys des de la nostra fundació, sempre ha estat al nostre costat per ajudar des d’aquí als nens i nenes de tot el món. Ara ens toca donar suport als infants, a les famílies i al personal sanitari del nostre principat, és la nostra responsabilitat i volem donar-los-hi tot el nostre ajut”.

Des de l’inici d’aquesta emergència, “hem estat treballant per garantir que cada nen i nena, cada adolescent i cada família rebés informació adequada per poder prevenir el contagi d’aquest coronavirus. També hem vetllat per a que aquells més vulnerables estiguessin en el centre de les polítiques socials que s’estan posant en marxa. I hem posat a disposició de les famílies, recursos educatius i de lleure a través de les nostres xarxes socials i la nostra pàgina web”, recorda l’organització no governamental.

“El Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef seguirà treballant per a frenar aquesta pandèmia i ajudant a passar aquest dies de confinament. I estem segurs que tot i les dificultats del moment, entre tots ens en sortirem”, conclou el comunicat.