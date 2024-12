El ‘Champions for UNICEF’ celebra la 10a edició amb un esdeveniment solidari al Prat Gran

Natalia de Felipe, responsabilitat Social Corporativa i Protocol i Dàmaris Castellanos, directora d’UNICEF Andorra. Foto: Cedida

El tradicional esdeveniment solidari “Champions for UNICEF”, organitzat com sempre conjuntament amb el Bàsquet Club Andorra, torna aquest any amb més força que mai. La cita tindrà lloc el pròxim dilluns, 30 de desembre, al Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Començarà a les 19 hores i promet ser una jornada plena d’esport, diversió i solidaritat.

Aquest any se celebrarà la 10a edició del “Champions for UNICEF”, consolidant una dècada de compromís solidari i esportiu. Gràcies a la col·laboració entre UNICEF Andorra i el BC Andorra, aquesta iniciativa segueix creixent i impactant.





L’esdeveniment inclourà dos partits especials:

A les 19 hores, l’esdeveniment s’iniciarà amb el partit de veterans, on participaran figures destacades de la vida política i civil andorrana.





l’esdeveniment s’iniciarà amb el partit de veterans, on participaran figures destacades de la vida política i civil andorrana. A les 20 hores, començarà el partit d’esportistes professionals, que entusiasmaran el públic amb el seu talent i esperit esportiu.

Com cada any, la participació de persones rellevants i conegudes del país hi serà present per a sumar-se a la missió d’UNICEF Andorra.

“Volem expressar el nostre sincer agraïment a Seriprint per la seva generosa donació anual de les samarretes. Aquest any, s’ha creat un disseny innovador i atractiu que no només destacarà entre els participants, sinó que també estarà disponible per a tothom que vulgui emportar-se un record especial d’aquesta jornada solidària i memorable”, assenyalen des de l’organització humanitària.

La recaptació d’aquesta jornada solidària es destinarà al projecte que UNICEF Andorra impulsa a Madagascar. Aquest projecte s’ubica a Androy, una zona del sud de Madagascar especialment castigada per les sequeres. Es tracta d’una iniciativa de canvi climàtic que aprofita l’energia solar per a tractar l’aigua destinada a escoles i centres mèdics, millorant les condicions de vida de moltes famílies.

El Champions for UNICEF és una jornada per a compartir, gaudir i contribuir a un futur millor per als infants més vulnerables. “Us convidem a tots a unir-vos en aquesta causa i a gaudir d’un dia inoblidable ple d’esport, diversió i solidaritat”.

Aquelles persones que no hi puguin assistir, però vulguin col·laborar amb aquesta causa, també poden adquirir entrades solidàries per a contribuir amb la seva aportació.





Compra d’entrades:

Les entrades per a assistir a aquest esdeveniment solidari es podran adquirir a través de les següents plataformes i punts de venda: