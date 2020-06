12 detinguts per alcoholèmia en la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 22 al 28 de juny de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (8).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 22/06/2020 a les 00:57 hores, un home resident de 50 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., control rutinari.

– El 22/06/2020 a les 01:20 hores, un home resident de 32 anys, amb una taxa de 1’68 g/l., control rutinari.

– El 22/06/2020 a les 01:23 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 1’09 g/l., control rutinari.

– El 24/06/2020 a les 04:54 hores, un home resident de 47 anys, amb una taxa de 1’09 g/l., control rutinari.

– El 26/06/2020 a les 01:20 hores, un home resident de 48 anys, amb una taxa de 1’05 g/l., control rutinari.

– El 26/06/2020 a les 02:50 hores, un home no resident de 29 anys, amb una taxa de 1’49 g/l., endemés dels delictes contra la funció pública i la salut pública.

A les 02:15 hores, l’interessat es dona a l’escàpol d’una parada rutinària de circulació a Andorra la Vella. Posteriorment és controlat i detingut a Encamp. Així mateix es procedeix al comís de 0’3 grams de cocaïna.

– El 26/06/2020 a les 04:59 hores, una dona resident de 20 anys, amb una taxa de 0’90 g/l., control rutinari.

– El 26/06/2020 a les 12:36 hores, una dona resident de 41 anys, amb una taxa de 2’18 g/l., accident danys materials.

– El 26/06/2020 a les 23:50 hores, un home resident de 19 anys, amb una taxa de 0’94 g/l., control rutinari.

– El 27/06/2020 a les 00:10 hores, un home resident de 21 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, control rutinari.

– El 27/06/2020 a les 22:37 hores, una dona resident de 45 anys, amb una taxa de 1’80 g/l., accident danys materials.

– El 28/06/2020 a les 01:48 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 0’87 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes:

– El 23/06/2020 a les 00:15 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, desobediència a una ordre d’expulsió governativa per un període de 5 anys.

– El 24/06/2020 a les 21:41 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 20 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Requerits en un domicili particular per una agressió de l’interessat envers el seu pare.

– El 26/06/2020 a les 19:00 a Andorra la Vella, un home resident de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva.

Es requereix els nostres serveis per una presumpta desavinença de parella a la via pública. Sobre lloc la ex-parella de l’interessat manifesta haver tingut una conversa acalorada, on aquest l’escridassa i es mostra agressiu, un parell de joves que es troben sobre lloc intenten interposar-se per evitar una possible agressió, però aquest que porta posat un cinturó amb diferent eines, sostreu un martell amb la intenció d’atemorir-los.

Tanmateix la víctima diu haver rebut en dies anteriors amenaces via xarxes socials per part d’aquest. Tots aquests fets han estat realitzats en presència del fill menor d’ambdós progenitors.

Igualment fer esment que l’interessat es desplaça al lloc amb el seu vehicle, i aquest presenta clars símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, en el pertinent control aquest dona un resultat de 2,18 g/l.

– El 27/06/2020 a les 17:46 a Andorra la Vella, una dona no resident de 53 anys, com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública i contra l’honor.

Se’ns requereix d’un establiment comercial, ja que hi ha una persona que causa alteració de l’ordre públic a causa de del seu fort d’estat d’embriaguesa. La interessada manifesta als agents interventors que pernocta en la casa d’un amic, per la qual cosa és acompanya al domicili ressenyat per la interessada, lloc on no es troba a ningú. Fer esment que durant el transcurs de l’actuació policial, i possiblement fruït de l’estat de la interessada, aquesta té una actitud arrogant i desafiant envers els funcionaris policials, fent cas omís a les indicacions d’aquests, i en un moment donat aquest s’ha alterat molt, i propina diferents cops amb les mans i els peus en l’interior del vehicle i profereix injuries envers els agents. Per la qual cosa s’han vist obligats a fer us proporcional de la força per tal de contenir-la.

– El 28/06/2020 a les 00:05 a Escaldes-Engordany, un home no resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.

La patrulla interventora es troba en un domicili particular per una constatació de sorolls, quan es troba realitzant el control, en l’escala de l’edifici apareix la persona detinguda, se li pregunta si aquest venia al domicili en qüestió, i aquest dona una resposta incongruent, de la resposta d’aquest i la seva actitud nerviosa, se li demana d’identificar-se, i es en aquest moment que l’interessat intentar escapolir-se del control dels funcionaris policials, posteriorment es controla, i aquest té una actitud desafiant i agressiva envers els agents interventors.

– El 28/06/2020 a les 17:46 a la frontera del DCNJ , tres dones no residents de 40, 42 (dos d’elles) anys, com a presumptes autores d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

Les interessades són controlades d’entrada al Principat per la frontera del Pas de la Casa, i aquestes s’identifiquen amb documents nacionals portuguesos falsificats.

Text Servei de Policia