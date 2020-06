Edgar Montellà, per fi!, posa en marxa la temporada 2020

Amb gairebé quatre mesos de retard obligat, l’equip EM Motorsport es va posar en marxa per a afrontar, en les millors condicions, l’assalt al gran objectiu de la temporada, que no és un altre, que el Campionat d’Espanya de Muntanya.

El treball d’Edgar Montellá i el seu equip es va iniciar a la fi del 2019. El canvi de mecànica, Silver Car, va ser el punt de partida per a aprofitar l’experiència adquirida en les dues últimes temporades competint en els diferents calendaris del certamen espanyol.

El plantejament inicial del pilot que compta amb el suport del programa de Joves pilots d’Automòbil Club d’Andorra (ACA) es va veure interromput pel Covid19. No obstant això, en cap moment aquesta interrupció va posar en perill la continuació del programa previst, en el moment en què la situació tornés a la normalitat.

Aquest era el comentari que feia Edgar, respecte a la situació viscuda: Sens dubte ha estat una situació frustrant. Vam rebre la nova mecànica just el dia abans que s’activés l’estat d’alarma. Així doncs vam tenir el temps just de guardar-lo en el garatge. A continuació es van succeir els canvis de calendaris, en fi, la incertesa ha estat una constant. Podem dir que encara ho és, però almenys sembla que l’opció de competir sembla més a prop.

És evident que Edgar està disposat a recuperar el temps perdut, en el moment en què ha pogut recuperar l’activitat: No hem dubtat un instant a iniciar l’activitat. En el Circuit Andorra vam poder pilotar per primera vegada el Silver Car. L’experiència va resultar molt positiva, tot ha funcionat com havíem previst. Estic molt satisfet d’aquesta primera presa de contacte.

Una vegada superat aquest primer pas, l’activitat seguirà de la manera habitual en EM Motorsport: Queda molta feina per fer tant en l’aspecte exterior com a les entranyes del Silver Car. Intentarem fer una presentació perquè els espònsors, que sempre ens han donat suport, puguin veure el nou vehicle una vegada acabat, abans d’iniciar a competir.

Quant a la competició, el repte en el qual Edgar Montellá centrarà tots els seus esforços serà el Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM), encara que segons el pilot de l’ACA Esport: Es tractarà d’un mini calendari, ja que al final només es disputaran quatre proves. Iniciarem a competir en Chantada (Galícia) a finals d’Agost.

De tota manera, a manera de posada punt, també estarem en les cinc proves del Campionat de Catalunya programades i a la carismàtica Course de Côte de Font Romeu, que serà el nostre primer repte el primer cap de setmana d’Agost.

Així doncs, els dies 1 i 2 d’Agost, Edgar Montellà al volant del seu Silver Car, disputarà la primera prova de la temporada, una pujada de només 1.300 metres, però que segons Montellà val la pena disputar-la pel gran ambient que es concentra a Font Romeu.