Presentat el vídeo promocional ‘La Seu d’Urgell et sorprendrà’, que promou el turisme de proximitat

L’Alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el Vicealcalde, Francesc Viaplana, i la 1a tinent d’alcalde i regidora de Turisme de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, han presentat aquest matí a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat el vídeo promocional ‘La Seu d’Urgell et sorprendrà’.

Aquest vídeo, de dos minuts i escaig de durada, s’ha elaborat a partir d’11 càpsules temàtiques que s’han aglutinat per a poder mostrar una bona part de possibilitats que ofereix a visitants i turistes el nostre territori que van des de la pràctica d’esports a la natura, el patrimoni cultural que es pot visitar, els allotjaments rurals i hotels per descansar i la gastronomia.

En aquesta presentació, l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha remarcat que “creiem que la Seu i l’Alt Urgell és una destinació privilegiada que compleix amb tot el què qualsevol turista de proximitat desitja per a les seves vacances”. “És per això, ha redundat Fàbrega, que ara és el moment de mostrar-ho públicament per tal que el nostre territori sigui una opció per fer-hi unes vacances, sobretot després d’aquests darrers mesos tan durs, amb la màxima seguretat i amb el mínim risc de contagi, ja que el conjunt de l’Alt Urgell és una destinació turística que disposa de tot per a passar-ho bé amb la major seguretat possible”.

Per la seva part, la 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu i regidora de Turisme, Mireia Font, ha afegit que amb aquest vídeo promocional la Seu disposa d’un nou recurs audiovisual que fins ara no es tenia. “Durant el confinament, des de Turisme Seu s’ha anat treballant per posicionar la Seu i comarca per esdevenir una destinació turística post-Covid segura”.

Font ha remarcat que durant el confinament també s’han portat a terme altres accions de promoció turística del nostre territori com la visita virtual de La Seu Medieval; el Trivial de la Seu a través d’Instagram; la campanya #laSeudesdelbalcó; així com l’elaboració d’un nou mapa de la ciutat que promou l’ecoturisme i la biodiversitat que complementa l’exposició de la cinquena planta de l’Espai Ermengol i la marca Vila Florida, i que alhora promou el nostre patrimoni natural.

També el Vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha volgut remarcar que “la creació d’aquest vídeo promocional de la Seu d’Urgell que avui llancem és una acció més per impulsar i reactivar el nostre territori després de la crisi sanitària que hem viscut”. Viaplana ha ampliat al respecte que “no és una acció aïllada sinó que s’engloba dins de la resta d’accions que es porten a terme des de l’Ajuntament com són les línies de subvencions per autònoms i empreses, la targeta moneder, entre d’altres, totes elles per a fer front aquesta nova normalitat”. “Creiem que el nostre sector turístic té molta potencialitat, tant per l’entorn com per la ciutat que tenim, que li afegeix una important condició com és ser una destinació turística segura”, ha subratllat el Vicealcalde urgellenc.

La Seu d’Urgell et sorprendrà

L’espot publicitari està protagonitzat per una família composta per una mare, un avi, un adolescent i una nena que mostren les activitats que es poden fer a la Seu d’Urgell i comarca durant tot l’any i que alhora permeten conèixer el territori. La família s’anirà sorprenent per la diversitat de l’oferta turística que ofereix un entorn natural i privilegiat com és l’Alt Urgell, ja que ofereix atractius per totes les edats, des dels més petits fins als més grans.

Els protagonistes de l’espot publicitari gaudeixen “en família” de les activitats que es poden practicar. Es fan #seufie (combinació de la paraula selfie i Seu d’Urgell) en família per enviar i compartir amb els seus amics i ensenyar-los que “bé s’ho passen i que bonic és tot això”. En aquest vídeo fet en clau d’humor i molt dinàmic, aquests selfies que es faran no tindran gaire èxit perquè sempre hi haurà alguna cosa que impedirà que la fotografia quedi lluïda, fins al seufie final que aquest sí acaba amb èxit.

Concurs de #seufies

Amb el fil conductor dels SEUFIES, la campanya publicitària s’acompanya amb un concurs de #seufies de la Seu d’Urgell. Per això, es convida a tots els turistes que visitin la Seu i comarca aquesta temporada a compartir les seves millors experiències amb els seus seufies, etiquetant les imatges amb els hashtags #seufie, #laseudurgell i #laseudurgelletsorprendra, i a participar al sorteig d’un cap de setmana a la comarca. Les bases del concurs es poden trobar a al web www.turismeseu

A més a més el vídeo promocional, les d’11 càpsules temàtiques de 20 segons cadascuna ajudaran a reforçar la promoció dels diferents recursos turístics de la Seu i comarca, i que s’aniran llançant setmanalment a través de les xarxes socials.

Les temàtiques de les càpsules són les activitats (senderisme, parapent, escalada, ràfting, btt); cultura (art romànic); gastronomia (mercat i restauració); i l’allotjament on es mostra l’hospitalitat de la nostra gent, l’aire pur, el producte de proximitat, l’aventura en plena natura, l’espectacle cultural dels nostres monuments, la bellesa dels paratges naturals, la qualitat en el servei i la professionalitat dels professionals que procuraran fer de l’estada dels que ens visitin la millor de les experiències.