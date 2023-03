10 coses que no sabies que podies fer a Snapchat

Un home mirant al mòbil l’aplicació d’Snapchat

Snapchat és una de les aplicacions més utilitzades del món, amb més de 363 milions d’usuaris actius diaris. Encara que molts d’ells siguin grans coneixedors d’Snapchat, hi ha noves eines i funcions que els Snapchatters més habituals desconeixen.

Per aquest motiu, Snapchat recorda 10 de les coses més interessants que es poden fer en la plataforma. Has escoltat una cançó a la discoteca i vols saber el nom? Intrigat per saber com et quedaria aquest conjunt que has vist en un aparador? Vols conèixer el teu perfil astrològic? Snapchat és la teva solució.



Aquí, les 10 coses que no sabies que podies fer a través d’Snapchat:

1. Aprendre sobre el vi

Coneix el teu Sauvignon del teu Soave usant la funció Snap Scan. Es tracta d’una gran eina que permetrà aprendre als Snapchatters tot el que no saben sobre el vi. Només han de simular gravar un vídeo amb la càmera d’Snap sobre qualsevol etiqueta de vi i Snapchat us ajudarà a convertir-te en un expert del vi.



2. Resoldre problemes matemàtics

Tan fàcil com mantenir premuda la càmera sobre un problema matemàtic i ja està! Problema resolt.



3. Descobrir llocs populars

No hi ha millor recomanació per a un restaurant que la d’un amic. Utilitza el Mapa d’Snap i comparteix amb els Snapchatters la teva recomanació. Fent servir el mapa d’Snap podràs descobrir i explorar els bars, restaurants, discoteques i esdeveniments més populars basant-te en les opinions de la comunitat de Snapchat. Descobreix els millors plans de la teva ciutat a través d’Snapchat!



4. Reservar restaurants, comprovar horaris d’obertura i descobrir els millors esdeveniments

Una vegada que un Snapchatter descobreix un restaurant o esdeveniment a través del mapa d’Snap, només ha de fer clic i prémer en el cor per a afegir-lo als seus llocs preferits. Els perfils d’aquests locals permeten als Snapchatters trucar per a fer una reserva i descobrir les millors rutes per a fer que les seves nits siguin especials.



5. Consultar el perfil astrològic

Tots coneixem el nostre signe del zodíac, però alguna vegada t’han explicat el teu perfil astrològic? A través d’Snapchat la comunitat podrà conèixer el seu perfil astrològic a través del seu perfil. A més, podrà compartir-lo i donar-lo a conèixer entre els Snapchatters a través de la publicació d’Històries. Tot està a les estrelles!



6. Descobrir nous artistes i sons a Snap

Descobreix les teves cançons preferides a través d’Snapchat. Utilitza la funció d’escaneig d’Snapchat per a descobrir de la forma més senzilla nous artistes i nova música. N’hi ha prou amb mantenir premuda qualsevol part de la pantalla de la càmera perquè Snapchat la reconegui. Qui sap, els Snapchatters podrien conèixer la banda sonora de les seves vides.



7. Comprovar la compatibilitat del teu signe del zodíac

Vols saber per què tu i els teus millors amics d’Snapchat simplement ‘congenieu’. Snapchat permetrà a la seva comunitat comprovar la compatibilitat del seu signe zodiacal amb la seva comunitat obrint el seu perfil, desplaçant-se cap a la part inferior i prement sobre el seu amulet de compatibilitat.



8. Utilitzar els widgets de la pantalla de bloqueig

Iniciar xats amb un únic clic gràcies a poder guardar converses directament en la pantalla de bloqueig. Així, els usuaris podran mantenir converses amb els seus millors amics a través d’un únic clic.



9. Escàner per veu

Els Snapchatters poden trobar filtres en un temps rècord. Literalment només han de preguntar! Usant ‘Escanejar Veu’, els Snapchatters poden usar el seu micròfon per a buscar gadgets que usen Realitat Augmentada per a canviar la seva aparença o el seu entorn.



10. Comprar les marques preferides dels usuaris

Els Snapchatters amants de la moda poden usar les Lents de Realitat Augmentada per a provar-se articles de les seves marques preferides. Articles com la bossa Prada Galleria o les samarretes Off White de Farfetch estan disponibles en l’aplicació. Només queda que els Snappchatters s’enamorin i portin les seves peces preferides a la vida real.





Per Tecnonews