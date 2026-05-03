Reportatge: Els beneficis que té per als nens fer esports col·lectius

Fer esports col·lectius és molt més que practicar activitat física. Per als nens i nenes, formar part d’un equip significa aprendre valors, crear amistats i desenvolupar habilitats que els seran útils al llarg de tota la vida. Futbol, bàsquet, handbol, voleibol o qualsevol altra disciplina en equip ofereixen experiències enriquidores tant físicament com emocional.
En primer lloc, els esports col·lectius milloren la salut física. Córrer, saltar, passar la pilota o defensar una jugada ajuda a enfortir els músculs, millorar la coordinació i augmentar la resistència. A més, practicar esport de manera regular contribueix a prevenir el sedentarisme i afavoreix hàbits de vida saludables des de petits.
Però, els beneficis no són només físics. Formar part d’un equip ensenya als nens valors essencials com el respecte, la cooperació i la responsabilitat. Cada jugador té un paper important i ha d’aprendre a confiar en els companys. Això fomenta el treball en equip i la capacitat d’escoltar i comunicar-se amb els altres.
Els esports col·lectius també ajuden a desenvolupar habilitats socials. Compartir entrenaments, partits i celebracions crea vincles d’amistat i reforça el sentiment de pertinença. Els nens aprenen a guanyar amb humilitat i a perdre amb esportivitat, gestionant millor les emocions.
Un altre aspecte clau és l’augment de l’autoestima i la confiança. Superar reptes, millorar habilitats i aconseguir objectius personals o d’equip dona seguretat. Cada petit progrés és una motivació per continuar esforçant-se.
Finalment, l’esport en equip també ensenya disciplina i constància. Assistir als entrenaments, respectar les normes i esforçar-se per a millorar són aprenentatges que es poden aplicar a l’escola i a la vida quotidiana.
En definitiva, els esports col·lectius ofereixen als nens una oportunitat excel·lent per a créixer de manera integral: físicament, emocionalment i socialment. Més enllà de marcar gols o guanyar partits, el més important és tot el que aprenen i viuen compartint experiències amb els altres.