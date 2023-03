Les bodes: Un esport de risc

Vídeo: bodas.net

Tot sovint escoltem dir a persones que la seva boda és, molt probablement, aquell dia que no oblidaran mai a la vida. Sigui per l’emotivitat del moment, per unir-se a qui en aquell moment més estimem, per la magnitud de la festassa organitzada… Vaja, que una boda pot romandre per a sempre en els nostres records.

Ara bé, hi ha la possibilitat -també ens pot haver passat a més d’un- que alguns recordin una boda (la seva o la d’una altra parella) per alguna anècdota que hagi pogut succeir. Hi haurà, segur, mals records: un dels nuvis que no es presenta, algun desmai durant la celebració, els anells que no apareixen, un No dit quan s’espera un Sí…

Però, no! Aquesta setmana no va de bodes amb un record amarg. El Naufragant per la xarxa va de bodes que ens faran riure, especialment, perquè les víctimes són terceres persones i no nosaltres. Així, doncs, play al vídeo i a riure.





Vídeo: bodas.net a YouTube