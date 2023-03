Es modificarà el Decret de la Política de gestió de l’expedient i del document electrònics del Govern

Els canvis volen impulsar la transició cap a l’administració electrònica (rawpixel.com / Freepik)

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Decret de la Política de gestió de l’expedient i del document electrònics del Govern d’Andorra. Un text que actualitza la Política de gestió del document electrònic vigent des del 2018 i que va servir per a posar les bases estratègiques i organitzatives relatives als criteris homogenis en l’ús, la gestió i la preservació dels documents electrònics.

Alhora, aquell mateix any i acompanyant a la Política, es va aprovar el Model de gestió de l’expedient i el document electrònic (MGEDE), que detalla com s’ha d’aplicar, tot i que des d’un punt de vista molt teòric.

Així, després de cinc anys d’experiència en l’aplicació de la primera versió d’aquesta Política i amb l’entrada en funcionament del Portal electrònic durant el 2022 –que obre el canal de tramitació electrònica amb tots els ciutadans– es considera escaient revisar i adaptar la Política i el model a la realitat actual. La finalitat principal dels canvis és reforçar l’organització i el treball transversal que requereix l’objectiu de transició cap a l’Administració electrònica.

En aquest sentit, es destaca que les modificacions que aporta el nou decret d’aquesta Política són principalment organitzatives, ja que es deroga la comissió directiva i la comissió de treball. Dos grups que s’encarregaven de la implantació, gestió i manteniment de tot allò vinculat amb la política d’impuls de l’administració electrònica. En substitució de les dues comissions, es crea la Comissió de Gestió de l’Expedient i el Document Electrònics (CGEDE).

La nova organització ha de permetre agilitzar les decisions i els projectes per a obtenir una aplicació de la Política homogènia per a tota l’Administració i assolir un resultat anàleg i òptim en el tractament de la documentació. I és que, la CGEDE, integrant les dues comissions antigues en una d’única, ja no ha de respondre davant d’una comissió directiva com fins ara, sinó que ha de poder treballar de forma tranversal i coordinada per ella mateixa. En tot cas, se li atribueixen a la persona titular o l’entitat responsable en matèria d’administració electrònica i/o transformació/transició digital les responsabilitat i funcions, fins ara de la comissió directiva.





Nomenament dels membres de la CGEDE

El Govern també ha aprovat el nomenament dels membres de la nova CGEDE, per tal de donar continuïtat als treballs i projectes en curs, que són els següents: