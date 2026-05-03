La importància del descans per al rendiment acadèmic

Quan hi ha exàmens o entregues per fer, molta gent pensa que la millor estratègia és estudiar més hores i dormir menys. Sembla lògic: com més temps hi dediques, millors resultats obtindràs. Però la realitat és una altra. Sense descans, el cervell simplement no rendeix igual. Dormir bé no és perdre el temps, és part de l’estudi.
El cervell també necessita pausa
Quan estudies, el cervell no només guarda informació de manera automàtica. Necessita temps per a processar-la i ordenar-la. I això passa, sobretot, mentre dorms. Durant el son, es consoliden els records i es reforcen els aprenentatges. Per això, després d’una nit sense dormir, és habitual sentir que tot costa més: concentrar-se, recordar coses o fins i tot entendre conceptes senzills.
Dormir poc té conseqüències
No descansar prou afecta molt més del que sembla:
- Costa mantenir l’atenció
- Augmenten els errors
- Es redueix la memòria
- Hi ha més estrès i irritabilitat
En altres paraules, pots estar moltes hores davant dels apunts, però aprofitar-les molt menys.
No tot és dormir: també cal parar
El descans no és només dormir a la nit. Fer pauses durant l’estudi és igual d’important. Estudiar durant hores seguides no sol ser efectiu. El cervell es cansa i deixa d’assimilar informació. Fer petites pauses —aixecar-te, caminar una mica, desconnectar uns minuts— ajuda a recuperar la concentració i a continuar amb més energia.
La qualitat importa més que la quantitat
No es tracta només de dormir moltes hores, sinó de dormir bé. Tenir horaris regulars, evitar pantalles abans d’anar a dormir i crear un ambient tranquil pot millorar molt la qualitat del descans. A vegades, dormir una hora més pot ser més útil que repassar un tema per última vegada sense estar concentrat.
Estudiar millor, no més
Hi ha una idea molt estesa que diu que estudiar molt és sinònim d’èxit. Però cada cop és més evident que el que marca la diferència és com estudies, no quant. Un estudiant descansat entén millor, recorda més i comet menys errors. I això, al final, es nota en els resultats.
Un canvi de mentalitat
Potser cal deixar enrere la idea que descansar és un luxe. En realitat, és una necessitat. Si vols rendir bé, has de cuidar el teu cos i la teva ment. Dormir bé abans d’un examen no és arriscat. El que és arriscat és presentar-t’hi esgotat.
En definitiva, el descans no és un enemic de l’estudi, sinó un dels seus millors aliats.