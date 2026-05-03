Títol: La Terra no és plana
Escriptor: Andrea Antinori
Il·lustrador: Andrea Antinori
Editorial: Zahorí de Ideas
Pàgines: 56
Edat: A partir de 7 anys
Si algú repassa la bibliografia d’obres elaborades en la seva totalitat per l’artista italià Andrea Antinori (Recanati, 1992), observarà la seva voluntat de crear llibres documentals amb una visió fantàstica i amb un marcat sentit de l’humor. En són exemples títols com ara Coses de la vida dels lèmurs (Club Editor, 2024), o Un libro sulle balene (Corraini, 16).
Ara, Andrea Antinori ha creat La Terra no és plana, la primera obra de «Veritable o fals», la col·lecció de ciència per als més petits «una mica esbojarrada», com diu l’editorial Zahorí Books.
Antinori comença amb una declaració ben forta i clara, i en lletra grossa, que proclama que «la Terra és rodona», i dedica una doble pàgina a les maneres que els humans tenim més a mà per a comprovar-ho. A partir d’aquí, es dedica a jugar a aquell joc que Gianni Rodari proposava a la seva Gramàtica de la fantasia: què passaria si… la Terra fos plana, en aquest cas.
I tot el llibre és un divertiment enginyós, ple de fantasia i d’humor, on presenta la forma dels animals, de les muntanyes i del mar d’aquesta terra plana, la perillositat de fer forats, com haurien estat alguns famosos fets històrics com el descobriment d’Amèrica, què passa quan arribes al final de la Terra… Un enginy que també convida el lector a dir-hi la seva, a imaginar i a crear els elements d’aquest planeta imaginari.
En aquests moments, Antinori és la ploma i el cervell ideal per a abordar una proposta de col·lecció d’aquesta mena que narra la ciència des d’un punt gamberro, i que pretén, com afirma l’editorial, «desemmascarar les idees preconcebudes, desfer-nos de clixés i veure les coses d’una altra manera».
Pep Molist / Clijcat / Faristol