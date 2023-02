Una dona amb la cara ben hidratada (Shutter Stock)

L’arribada d’un nou any és el millor moment per a canviar algunes de les nostres rutines per altres més adequades, en funció dels nostres objectius. Per això t’oferim 10 consells de bellesa que es convertiran en el teu millor aliat antiedat.

1. Neteja el teu rostre cada dia, matí i nit, sempre d’acord amb productes adaptats a les necessitats de la teva pell. Finalitza sempre amb un tònic que equilibri el teu pH.

2. No oblidis mai el teu factor de protecció solar. Fins i tot encara que estiguis a casa. Recorda que la llum blava que emeten les pantalles també pigmenta.

3. Quan arriba el moment de maquillar-te, fes-te aliada dels maquillatges minerals. Et protegeixen dels factors externs contaminants que tant envelleixen.

4. Tria cosmètics que continguin hidroxiàcids, retinol o vitamina C, d’aquesta forma, disminuiràs les arrugues superficials.

5. En sortir al carrer, en un dia assolellat, no oblidis utilitzar les teves ulleres de sol. Eviten que arrufis les celles i que les arrugues del costat dels ulls s’incrementin.

6. Si t’han aparegut taques, empra alguna substància despigmentant, ben afegida a un cosmètic si aquestes són suaus o indicada pel dermatòleg.

7. Quan arribi el cap de setmana, prepara el teu spa a casa. Després de netejar la teva pell, fes-te un píling i aplica una mascareta per a eliminar l’estrès acumulat.

8. Anima’t a practicar ioga facial mentre apliques un d’aquests sèrums. No només recol·loques les faccions, actives també la circulació sanguínia i aconsegueixes que els principis actius penetrin millor. Els corrons de jade o quars rosa són una bona elecció.

9. Evita els xocs tèrmics, especialment si la teva pell és sensible. I protegeix la teva pell amb una crema que hidrati i contingui ceramides. T’ajudaran a estabilitzar la barrera hidrolipídica i protegir-la enfront de la pèrdua d’hidratació. A més fomenten l’elasticitat i estimulen la renovació de la pell danyada.

10. Programa visites al teu esteticista. Unes poden ser per a higienes facials i altres per a tractaments específics que pal·liïn possibles alteracions en la teva pell.





Per bellezactiva.com