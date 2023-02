Enyor de bolets

Francesc Murgadas

Finalment, ha arribat el fred i, amb ell, l’hora de fer balanç d’aquesta tardor seca i allargassada que ens ha permès anar a posar els peus en remull a la Mediterrània, però ens ha deixat amb una sensació d’orfandat pel que fa als bolets, que els darrers anys havien estat generosos amb nosaltres.

Estareu amb mi que enguany no hi ha hagut aquella explosió de rovellons, ceps, camagrocs, fredolics, llenegues i altres, a les quals ens havien acostumat les parades de verdura i els supermercats. Al més, ha calgut gratar-se la butxaca una mica més per a poder gaudir de les tres o quatre menjades preceptives en família o amb la colla. I que, en molts casos, ha calgut refugiar-se en el sofert i domesticat xampinyó per a poder superar el “mono” d’uns bolets a la graella amb el preceptiu all i julivert.

Però les coses són com són i el canvi climàtic sembla entestat a fer-nos veure que va de veres. Aquell clima mediterrani que, durant segles i segles, ens va permetre adaptar els nostres rebostos i receptaris a una realitat que ens envoltava, va pel camí de fer-se més sec i càlid. Amb tot el que això comporta de canvi.

Certament, la globalització i el transport ràpid ens permet dissimular aquests canvis. Si cal recorrent a varietats llunyanes com els bolets xinesos. Però només cal donar una ullada als rètols dels productes, allà on diu “procedència”, per aadonar-nos que les coses estan canviant, i molt. O no heu menjat, a les taules nadalenques, maduixes vingudes de qui sap on?

No seria doncs d’estranyar que, ara que ja s’acosta la primavera, apareguessin, al mercat – al costat de les tradicionals múrgoles, cama-secs i moixernons – rovellons o ceps vinguts d’altres latituds o conservats emprant tècniques cada cop més sofisticades. Al cap i a la fi, l’enyor o la mancança d’un producte és sovint la palanca que permet apujar-ne el preu. I si, en un moment donat, vàrem ser capaços de domesticar els espàrrecs silvestres per a poder-ne disposar a cor què vols i fer-los grans i grossos, per què no hem de poder fer el mateix amb els bolets.