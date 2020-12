YouTube inclourà anuncis en tots els canals

YouTube ha decidit que inclourà anuncis en canals que abans no els tenien, la qual cosa no significa que qualsevol persona cobrarà pel seu contingut, ja que la plataforma no compartirà els ingressos que rebi d’aquests.

Actualment, el programa de socis de YouTube permet als usuaris monetitzar el seu contingut per mitjà d’anuncis en el seu perfil, si reuneixen les següents característiques:

• Tenir més de 4.000 hores de reproducció en els últims 12 mesos

• Més de 1.000 subscriptors

• Tenir un compte d’AdSense vinculat

• Complir amb les polítiques de monetització de YouTube

• Viure en un país on estigui disponible el programa de socis

Amb el seu programa de socis, YouTube donava preferència al contingut que més atreia els usuaris i de major qualitat. No obstant això, ara augmentarà significativament l’espai publicitari disponible en la seva plataforma, i brindarà un espai més ampli perquè els anunciants arribin a audiències rellevants i no tan delimitades.

Els canvis han entrat en vigor ja als EUA, i seran vàlids a escala global a mitjan 2021.

Per marketing4ecommerce.net