Títol: Un lugar para soñar (Virgin River)

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, romàntic

Direcció: Sue Tenney

Intèrprets: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence

Temporades: 2 Capítols: 20

Sinòpsi:

Basada en les novel·les homònimes de Robyn Carr, Virgin River, Un lugar para soñar, gira al voltant d’una infermera recentment divorciada. Melinda Monroe respon a un anunci per treballar com llevadora en una remota ciutat de Califòrnia, ja que pensa que és el lloc perfecte per començar la seva nova vida.

La dona deixa la seva ciutat d’origen per anar a viure a aquest entorn rural, on ha d’aprendre a curar els seus records dolorosos. A més, Melinda coneix un home impressionant en aquesta petita ciutat.