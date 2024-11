Junts per la Seu demana mesures per a millorar la seguretat ciutadana

Un policia municipal i un vehicle dels Mossos d’Esquadra a la Seu (EFE / Junts per la Seu)

Aquest dimarts, 5 de novembre, i “després de demanes reiterades del grup municipal de Junts per la Seu durant els darrers mesos”, s’ha celebrat la Comissió Municipal de Seguretat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En el marc d’aquesta reunió, Junts, va demanar als responsables municipals que prioritzin el procés per a cobrir les vacants de policia municipal “que des de fa molt temps no disposa de la plantilla completa, sinó que té un 25% de places vacants“.

“Al febrer l’alcalde va assegurar que aquesta mancança estaria resolta al setembre i no s’ha resolt. Això impacta directament en la garantia i en la qualitat del servei 24/7 que ha de realitzar la Policia Municipal a la nostra ciutat”, han explicat des del grup municipal. “Per les condicions dels professionals i assegurar el servei, és urgent solucionar-ho”, ha reblat el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega.

Junts destaca com a fet positiu de la reunió de la comissió que “amb les dades facilitades pels Mossos d’Esquadra no s’evidencia un increment dels fets delictius a la Seu d’Urgell aquest 2024”. I afegeix “per contra, sí que s’observa un lleuger augment dels fets delictius que generen més sensació d’inseguretat: intimidació a espai públic i lesions. La majoria d’ells, a càrrec d’uns pocs delinqüents multireincidents. I això ens preocupa”.

Sobre aquesta qüestió, el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega ha defensat els canvis legislatius que està tramitant el Congrés dels Diputats a proposta de Junts per Catalunya i que el darrer ple municipal va recolzar àmpliament amb la moció presentada per Junts per la Seu. “Aquesta reforma legal és important per a donar eines als cossos policials, a la judicatura i als ajuntaments davant aquests delinqüents multireincidents, que són els responsables de tota aquesta inseguretat”, ha manifestat Fàbrega.

Pel que fa a les ocupacions i, segons les dades aportades a la comissió, el nombre de pisos ocupats a la Seu d’Urgell segueix estable, i amb problemàtiques de convivència, sobretot en l’immoble amb majors pisos ocupats. En aquest sentit, des de Junts per la Seu s’ha demanat “que l’Ajuntament treballi conjuntament amb la SAREB i la justícia per a accelerar el desnonament de les ocupacions delictives”.

A banda d’aquestes qüestions, des de Junts per la Seu també s’ha instat als responsables municipals a millorar la il·luminació de la ciutat, detectant els punts foscos que puguin generar inseguretat per als vianants, així com la denúncia -per part de l’Ajuntament- de les pintades homòfobes i ofensives que poden constituir delicte d’odi.